Onze mulheres e adolescentes são flagradas furtando fraldas e leite dentro de loja de shopping

Onze mulheres e adolescentes foram flagradas por seguranças furtando fraldas descartáveis, leite, material de higiene pessoal e até um boneco, nesta quarta-feira, 6.

Os profissionais da segurança particular entraram em contato com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionou a Polícia Militar. As mulheres foram presas e as adolescentes apreendidas encaminhadas à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA).

O crime aconteceu na Lojas Americanas do shopping Via Sul, em Fortaleza. Os policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram as pessoas, que já estavam com os seguranças do estabelecimento.

Entre o material apreendido, 19 pacotes de fraldas, 10 pacotes de leite, 19 shampoos, um biquíni infantil, um boneco, sabonete, 13 desodorantes, um creme para tratamento facial, cinco hidratantes, três condicionadores.

O Via Sul Shopping informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do ocorrido em uma de suas lojas e esclarece que a ação foi rápida. "O shopping afirma ainda que instaurou processo interno para apuração dos fatos junto a operação e reforça que colabora com as autoridades locais para o esclarecimento do caso."



O POVO pediu informações da assessoria de comunicação da Americanas e aguarda resposta.



