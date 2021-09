Validade da carteira estudantil 2020 é prorrogada até 31 de outubro

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) prorrogou novamente a validade das carteiras estudantis 2020. Desta vez, o prazo se estende até 31 de outubro de 2021. Os estudantes podem continuar utilizando regularmente o documento do ano de 2020 em transportes públicos na Capital.

Conforme a Etufor, até o mês de setembro, foram feitas 244.401 solicitações para o documento de 2021 tanto de alunos da rede pública quanto particular. Para os estudantes que já receberam as carteiras 2021, o uso pode ser antecipado, com desbloqueio do documento na Etufor de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30min.

Para solicitar o documento estudantil, basta acessar o site da Etufor, enviar os documentos e aguardar a validação do processo por e-mail. Os estudantes podem realizar ou atualizar a biometria facial por meio da plataforma digital também. Para os alunos que fizeram a solicitação do documento, é possível acompanhar o andamento do processo através deste link da Etufor.

Os estudantes da rede particular que já realizaram a requisição online devem solicitar à sua instituição de ensino que façam a confirmação de matrícula, após o pagamento do boleto. Somente após a confirmação das matrículas as carteiras de estudantes serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para distribuição segura dos documentos.

Atendimento presencial

A Etufor também disponibiliza atendimento presencial em sua sede, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30min, nas unidades dos shoppings RioMar Kennedy e Aldeota, das 8 às 16h30min, mediante agendamento, que pode ser realizado no link a seguir: http://www.etuforweb.fortaleza.ce.gov.br, para a solicitação do documento.

Outra alternativa para os usuários buscarem os serviços da Etufor são os postos do Vapt Vupt, que retomaram o atendimento presencial e agendado, de segunda a sexta-feira, entre 11 e 17 horas.

Serviço



Etufor - Sede

Onde: Avenida dos Expedicionários, 5677, bairro Montese

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8 às 16h30min

Contato: (85) 3101.3090

Etufor - Shopping Rio Mar Kennedy - Piso L2

Onde: Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100, bairro Presidente Kennedy

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8 às 16h30min

Conato: (85) 3089.0909

Etufor - Shopping Aldeota - Piso L0

Onde: Avenida Dom Luís, 500, bairro Aldeota

Horário: Segunda à sexta-feira, de 8h às 16h30min

Contato: (85) 3458.1212



