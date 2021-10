Fortaleza: operação integrada da SSPDS fiscaliza bares e restaurantes

Outra edição da operação integrada de órgãos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) acontece em Fortaleza entre a noite de quarta-feira, 6, e a madrugada desta quinta-feira, 7. A ação conta com as polícias Civil e Militar, Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), e é conduzida pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol).

Sobre o assunto SSPDS deflagra operação para combater crimes na Aldeota e em outros bairros de Fortaleza

Operação cumpre 11 mandados contra fraudes em licitações de prefeituras do Ceará

Para a ação desta noite, o foco está nos bairros da Área Integrada de Segurança (AIS) 1, em Fortaleza: Aldeota, Cais do Porto, Meireles Mucuripe, Praia de Iracema, Varjota e Vincente Pinzon. Outras regiões da Capital também serão monitoradas, segundo a pasta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No começo da noite, o Corpo de Bombeiros realizou fiscalização em bares e restaurantes. Foram conferidos, nos estabelecimentos, alvarás de funcionamento e estrutura de armazenamento de gás de cozinha, além dos extintores de incêndio. Não há informação de locais multados, autuados ou interditados.

Em paralelo à ação do CBMCE, a Polícia Civil realiza blitze na área, enquanto a Militar faz rondas ostensivas na região. O foco é a prevenção de crimes violentos e crimes contra o patrimônio, em especial roubos.

Mais notícias de Segurança

Sobre o assunto Professor vítima de latrocínio foi atraído por adolescente para local do crime

Governo do Ceará anuncia convocação de 247 oficiais da Polícia Militar

Delegacia de Guaramiranga funciona há seis meses sem delegado

Polícia apreende armas e drogas em acampamento instalado em Caucaia

Operação "Pactum" investiga prefeita de Madalena por suposto esquema de favorecimento econômico

Assaltante finge ser entregador e rouba carro em bairro de Fortaleza

Tags