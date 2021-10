Carro invade Terminal da Lagoa em Fortaleza e bate contra poste

08:56 | Out. 05, 2021

O condutor afirmou confundir o acelerador com o freio por se tratar de um veículo automático

Um carro invadiu o Terminal da Lagoa, no bairro Parangaba, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira, 4. Além de entrar no local, o motorista da caminhonete acabou subindo as escadas e atingiu um poste.



De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, que deu suporte à ocorrência, o condutor afirmou confundir o acelerador com o freio por se tratar de um veículo automático. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil.



Os agentes da AMC não relataram a ocorrência de vítimas.

