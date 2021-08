Validade da carteira estudantil 2020 é prorrogada até 30 de setembro

Os motoristas de aplicativos com veículos de placa final 6 começaram a ser convocados para realizarem vistorias nos veículos. A chamada ocorre durante todo o mês de agosto. A programação obedece ao calendário 2021 de vistorias para veículos de transporte individual de passageiros por plataforma digital. O agendamento deve ser feito pelo site, clicando aqui. O valor da avaliação é de R$ 110,23.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ressalta que os motoristas com final de placa 1 a 5, que perderam o prazo ou estão com suas vistorias vencidas, devem agendar a avaliação a qualquer momento.

Os motoristas que já passaram pela vistoria em 2020 não precisam fazê-la em 2021. Além disso, os motoristas que nunca fizeram as vistorias em seus veículos e querem começar a operar devem se regularizar, pois estão passíveis de multa e apreensão.

A Etufor informa que as vistorias visam garantir a segurança dos passageiros, avaliando itens básicos, como estado e conservação dos pneus, sistema elétrico e carroceria.

Além disso, a vistoria verifica o uso correto das identidade visual da empresa. O motorista deve obedecer ao Decreto No. 14.415, que determina o tamanho máximo de adesivo 14cm x 14cm, afixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por aplicativos”.

Após a vistoria, é emitido o selo e o respectivo laudo, comprovando a aprovação. “Caso o veículo não atenda aos itens necessários e seja reprovado, o motorista pode realizar as adequações e agendar nova vistoria. Os motoristas que não realizarem as vistorias dos veículos dentro do prazo previsto estão passíveis de multa e apreensão nas blitzes que são realizadas pela Etufor”, informa a empresa, em nota.

Para agendar, os motoristas devem acessar o site https://etuforweb.fortaleza.ce.gov.br, emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 110,23 e apresentar o veículo no dia e hora marcados à sede da Etufor (Av. dos Expedicionários, 5677 – Vila União).

CALENDÁRIO VISTORIAS 2021

PLACA: Final 6

MÊS: agosto

PLACA: Final 7

MÊS: setembro

PLACA: Final 8

MÊS: outubro

PLACA: Final 9

MÊS: novembro

PLACA: Final 0

MÊS: dezembro



