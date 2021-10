De emissão de RG à audiência de conciliação: veja os serviços da Central de Cidadania de Fortaleza

09:35 | Out. 04, 2021

A Câmara Municipal, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, oferece 29 serviços aos fortalezenses. Mais de 10 órgãos fazem parte da Central da Cidadania José Iraguassú Teixeira, inaugurada na última sexta-feira, 1º.

O espaço em que a Central funciona concentra atendimentos como: o Balcão do Cidadão e o Programa de Mediação Comunitária de Conflitos, em parceria com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), além dos atendimentos feitos pela AMC, Procon, Sindiônibus, Etufor e Secretaria de Finanças do Município (Sefin).

Veja os serviços ofertados:



- Emissão de RG e CPF

- Antecedentes criminais

- Carteira de trabalho digital

- Carteira de estudante

- Bilhetinho (crianças de 2 a 7 anos)

- Bilhete Único

- Cartão do idoso

- Certidão negativa de débito

- Nota fiscal avulsa

- IPTU, ISS e ITBI

- Recebimento de denúncias de violação ao Código do Consumidor,

- Realização de audiências de conciliação



A Central

Com capacidade máxima por mês de 3.700 mil atendimentos, a Central vai operar com 60% da capacidade e por meio de agendamento semanal no portal da Câmara.



A Central recebeu o nome do Vereador e médico José Iraguassú Teixeira, que representou o povo de Fortaleza por sete mandatos e que faleceu de Covid-19 em fevereiro deste ano.



Serviço

Os serviços ficarão disponíveis para atendimento no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento pelo portal da CMFor.

Mais informações: (85) 3444-8444.

