Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da terceira parcial

O Sisu 2026 traz mudanças importantes ao considerar notas de três edições do Enem. Veja a parcial das notas de corte para cursos no Ceará / Crédito: Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC.

Resumo A terceira parcial do Sisu foi divulgada nesta quinta-feira, 22 de janeiro. No Ceará, quatro instituições participam do programa. A Unilab mantém a maior nota de corte, a UFC detém o maior número de notas elevadas, enquanto o IFCE registra as menores. As inscrições encerram nesta sexta-feira, 23. O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta quinta-feira, 22, a terceira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O prazo de inscrição segue aberto até as 23h59min dessa sexta-feira, 23, exclusivamente pelo portal Acesso Único e de forma gratuita.

O curso de Medicina na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no Campus de Baturité, segue mantendo a maior nota de corte do Ceará e do País, com 861,19 pontos.

Notas de corte dos cursos do Ceará Nesta edição, o Ceará oferece 14,2 mil vagas, distribuídas entre as instituições públicas de ensino superior do Estado: IFCE (142), a UFC (110), a UFCA (28) e a Unilab (24). Ao todo, são 304 cursos ofertados no Ceará. Vale lembrar que, no Sisu 2026, estão aptos a participar os estudantes que realizaram uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025) e que não zeraram a redação. Esse índice é dinâmico e sofre atualizações até o encerramento das inscrições, no dia 23 de janeiro. O cronograma oficial prevê que o resultado da chamada regular seja anunciado no dia 29.