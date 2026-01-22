Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da terceira parcial

Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da terceira parcialA maior nota de corte no Sisu 2026 é do Ceará, conforme 3ª parcial divulgada nesta quinta-feira, 22. Veja a lista completa para todos os cursos ofertados no Estado
Resumo
O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta quinta-feira, 22, a terceira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O prazo de inscrição segue aberto até as 23h59min dessa sexta-feira, 23, exclusivamente pelo portal Acesso Único e de forma gratuita.
O curso de Medicina na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no Campus de Baturité, segue mantendo a maior nota de corte do Ceará e do País, com 861,19 pontos.
As notas de corte divulgadas ao longo da semana servem como referência para os candidatos, representando a pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do último classificado dentro do limite de vagas de cada curso.
O POVO reuniu as notas de corte para ampla concorrência de todos os cursos ofertados pelas instituições de ensino superior do Ceará. Confira abaixo.
Notas de corte dos cursos do Ceará
Nesta edição, o Ceará oferece 14,2 mil vagas, distribuídas entre as instituições públicas de ensino superior do Estado: IFCE (142), a UFC (110), a UFCA (28) e a Unilab (24). Ao todo, são 304 cursos ofertados no Ceará.
Vale lembrar que, no Sisu 2026, estão aptos a participar os estudantes que realizaram uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025) e que não zeraram a redação.
Esse índice é dinâmico e sofre atualizações até o encerramento das inscrições, no dia 23 de janeiro. O cronograma oficial prevê que o resultado da chamada regular seja anunciado no dia 29.
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Ciências da Saúde e Biológicas
- Medicina (Fortaleza): 815,42
- Medicina (Sobral): 809,06
- Odontologia (Fortaleza): 759,16
- Odontologia (Sobral): 748,82
- Fisioterapia (Fortaleza): 742,64
- Enfermagem (Fortaleza): 736,1
- Farmácia (Fortaleza): 731,1
- Biotecnologia (Fortaleza): 723,3
- Ciências Biológicas (Fortaleza): 721,14 / 715,34
- ABI - Educação Física (Fortaleza): 681,58
- Zootecnia (Fortaleza): 668,6
Tecnologia e Ciências Exatas
- Ciência da Computação (Fortaleza): 774,82
- Ciência de Dados (Fortaleza): 740,42
- Engenharia de Software (Quixadá): 726,28
- Ciência da Computação (Quixadá): 709,88
- Ciência da Computação (Crateús): 703,3
- Matemática (Fortaleza): 702,68 / 687,96
- Engenharia de Software (Russas): 698,52
- Física (Fortaleza): 695,58 / 674,3
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Itapajé): 691,9
- Inteligência Artificial (Quixadá): 691,42
- Ciência da Computação (Russas): 685,9
- Estatística (Fortaleza): 675,52
- Sistemas de Informação (Crateús): 674,28
- Sistemas de Informação (Quixadá): 673,16
- Segurança da Informação (Itapajé): 648,96
- Ciência de Dados (Itapajé): 647,38
- Redes de Computadores (Quixadá): 640,1
Engenharias
- Engenharia de Computação (Fortaleza): 770,1
- Engenharia Mecânica (Fortaleza): 736,46
- Engenharia Elétrica (Fortaleza): 727,0
- Engenharia Química (Fortaleza): 721,22
- Engenharia de Computação (Sobral): 718,84
- Engenharia Civil (Fortaleza): 716,68
- Engenharia de Produção (Fortaleza): 713,54
- Engenharia de Energias Renováveis (Fortaleza): 707,22
- Engenharia Elétrica (Sobral): 686,78
- Engenharia de Computação (Quixadá): 684,98
- Engenharia de Telecomunicações (Fortaleza): 684,1
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Fortaleza): 681,24
- Engenharia Civil (Crateús): 679,76
- Engenharia Civil (Russas): 668,18
- Engenharia Mecânica (Russas): 663,44
- Engenharia Metalúrgica (Fortaleza): 662,5
- Engenharia de Alimentos (Fortaleza): 653,9
- Engenharia de Produção (Russas): 644,24
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Crateús): 640,6
- Engenharia de Pesca (Fortaleza): 640,28
- Engenharia de Minas (Crateús): 635,02
Ciências Sociais Aplicadas e Jurídicas
- Direito (Fortaleza): 778,64 / 770,06
- Psicologia (Fortaleza): 752,42
- Psicologia (Sobral): 732,66
- Arquitetura e Urbanismo (Fortaleza): 729,38
- Sistemas e Mídias Digitais (Fortaleza): 711,82 / 698,54
- Jornalismo (Fortaleza): 702,66
- Ciências Econômicas (Fortaleza): 699,56 / 695,32
- Ciências Contábeis (Fortaleza): 699,1 / 696,32
- Administração (Fortaleza): 698,34 / 697,46
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Fortaleza): 694,68
- Ciências Econômicas (Sobral): 689,06
- Finanças (Sobral): 685,42
- Ciências Atuariais (Fortaleza): 680,32
- Finanças (Fortaleza): 680,24
- Gestão de Políticas Públicas (Fortaleza): 668,62
- Secretariado Executivo (Fortaleza): 650,28
- Biblioteconomia (Fortaleza): 646,96
Humanidades, Letras e Artes
- Letras - Libras (Fortaleza): 783,44
- Filosofia (Fortaleza): 762,04 / 680,58
- Design (Fortaleza): 711,9
- Letras - Português e Inglês (Fortaleza): 697,78
- Design - Moda (Fortaleza): 694,6
- Cinema e Audiovisual (Fortaleza): 692,7
- História (Fortaleza): 691,56
- Letras - Inglês (Fortaleza): 684,3
- Letras - Língua Portuguesa (Fortaleza): 683,6
- Letras - Português e Francês (Fortaleza): 673,1
- Ciências Sociais (Fortaleza): 672,72 / 670,98
- Pedagogia (Fortaleza): 670,94 / 668,12
- Letras - Português e Alemão (Fortaleza): 670,02
- Música (Fortaleza): 669,98
- Letras - Português e Italiano (Fortaleza): 666,88
- Design Digital (Quixadá): 666,5
- Dança (Fortaleza): 666,18 / 653,6
- Teatro (Fortaleza): 661,96
- Música (Sobral): 659,34
- Letras - Português e Espanhol (Fortaleza): 658,38
- Letras - Espanhol (Fortaleza): 653,3
- Teatro (Itapajé): 601,66
Ciências Agrárias e da Terra
- Gastronomia (Fortaleza): 707,8
- Química (Fortaleza): 690,78 / 687,96
- Oceanografia (Fortaleza): 675,82
- Geografia (Fortaleza): 668,44 / 663,06
- Ciências Ambientais (Fortaleza): 663,9
- Geologia (Fortaleza): 652,94
- Agronomia (Fortaleza): 649,4
- Economia Ecológica (Fortaleza): 638,12
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Tecnologia e Ciências Exatas
- Ciência da Computação (Aracati): 684,74 / 682,16
- Ciência da Computação (Tianguá): 708,26
- Ciência da Computação (Iguatu): 723,36
- Ciência da Computação (Maracanaú): 741,51
- Sistemas de Informação (Crato): 682,21
- Sistemas de Informação (Cedro): 684,97
- Análise e Desenv. de Sistemas (Jaguaruana): 627,22
- Análise e Desenv. de Sistemas (Horizonte): 673,08
- Análise e Desenv. de Sistemas (Morada Nova): 629,88
- Análise e Desenv. de Sistemas (Umirim): 642,69
- Análise e Desenv. de Sistemas (Tauá): 649,47
- Análise e Desenv. de Sistemas (Boa Viagem): 635,06 / 629,0
- Análise e Desenv. de Sistemas (Tabuleiro do Norte): 627,15
- Análise e Desenv. de Sistemas (Itapipoca): 689,21
- Análise e Desenv. de Sistemas (Canindé): 650,19
- Redes de Computadores (Jaguaribe): 596,99 / 559,38
- Redes de Computadores (Canindé): 623,7
- Telemática (Fortaleza): 688,76
Engenharias e Produção Industrial
- Automação Industrial (Juazeiro do Norte): 655,46 / 629,28
- Engenharia Civil (Juazeiro do Norte): 661,75 / 673,78
- Engenharia Civil (Quixadá): 680,24
- Engenharia Civil (Fortaleza): 717,62
- Engenharia Civil (Morada Nova): 652,78
- Engenharia de Computação (Fortaleza):749,09
- Engenharia de Controle e Automação (Maracanaú): 685,05
- Engenharia de Controle e Automação (Sobral): 650,31
- Engenharia de mecatrônica (Fortaleza): 718,9
- Engenharia de produção (Caucaia): 699,04
- Engenharia de produção civil (Quixadá): 654,21
- Engenharia de software (Acopiara): 688,03
- Engenharia de telecomunicações (Fortaleza): 664,68
- Engenharia elétrica (Cedro): 673,13
- Engenharia mecânica (Maracanaú): 700,04
- Engenharia mecânica (Cedro): 651,18
- Estradas (Fortaleza): 643,1
- Mecatrônica industrial (Cedro): 602,17
- Mecatrônica industrial (Limoeiro do Norte): 596,79
- Mecatrônica industrial (Pecém): 639,49
- Mecatrônica industrial (Pecém): 631,33
- Mecatrônica industrial (Fortaleza): 689,91
- Processos químicos (Fortaleza): 664,78
Ciências da Saúde e Biológicas
- Ciências biológicas (Paracuru): 597,54
- Ciências biológicas (Jaguaribe): 582,16
- Ciências biológicas (Jaguaribe): 587,99
- Ciências biológicas (Paracuru): 612,63
- Ciências biológicas (Acaraú): 641,93
- Ciências biológicas (Acaraú): 664,35
- Ciências biológicas (Acopiara): 617,48
- Nutrição (Limoeiro do Norte): 720,66
- Agroindústria (Ubajara): 603,43
- Alimentos (Limoeiro do Norte): 591,48
- Alimentos (Sobral): 609,32
Humanidades, Letras e Artes
- Artes visuais (Fortaleza): 687,9
- Gastronomia (Ubajara): 633,49
- Gastronomia (Baturité): 629,27
- Letras - Libras (Acopiara): 569,31
- Letras - Português e espanhol (Crato): 619,71
- Letras - Português e inglês (Tabuleiro do Norte): 596,15
- Letras - Português e inglês (Umirim): 613,03
- Letras - Português e inglês (Umirim): 607,04
- Letras - Português e inglês (Camocim): 639,24
- Letras - Português e inglês (Baturité): 619,43
- Letras - Português e inglês (Tianguá): 657,49
- Letras - Português e inglês e respectivas literaturas (Tauá): 600,02
- Música (Canindé): 585,03
- Música (Itapipoca): 636,33
- Música (Fortaleza): 682,03
- Música (Limoeiro do Norte): 594,96
- Teatro (Fortaleza): 660,78
- Pedagogia (Canindé): 652,16
Ciências Sociais, Turismo e Gestão
- ABI - Educação física (Juazeiro do Norte): 639,93
- Educação física (Canindé): 632,34
- Educação física (Canindé): 616,14
- Educação física (Limoeiro do Norte): 611,08
- Geografia (Quixadá): 616,23
- Geografia (Iguatu): 620,8
- Geografia (Iguatu): 630,85
- Gestão ambiental (Paracuru): 579,69
- Gestão ambiental (Paracuru): 576,09
- Gestão ambiental (Camocim): 587,56
- Gestão de turismo (Canindé): 567,73
- Gestão de turismo (Canindé): 570,67
- Gestão desportiva e de lazer (Fortaleza): 651,04
- Hotelaria (Aracati): 591,91
- Hotelaria (Baturité): 558,21
- Hotelaria (Fortaleza): 648,69
- Hotelaria (Aracati): 586,94
- Turismo (Fortaleza): 656,85
- Turismo (Fortaleza): 648,95
- Serviço social (Iguatu): 621,21
Ciências Agrárias e da Terra
- Agronomia (Limoeiro do Norte): 606,73
- Agronomia (Tianguá): 638,53
- Agronomia (Sobral): 636,12
- Zootecnia (Umirim): 589,75
- Zootecnia (Crato): 590,0
- Zootecnia (Crateús): 641,66
- Zootecnia (Boa Viagem): 594,09
- Engenharia agrícola (Iguatu): 613,79
- Engenharia ambiental e sanitária (Quixadá): 620,8
- Engenharia ambiental e sanitária (Limoeiro do Norte): 611,49
- Engenharia ambiental e sanitária (Juazeiro do Norte): 604,62
- Engenharia ambiental e sanitária (Maracanaú): 623,03
- Engenharia de aquicultura (Morada Nova): 570,88
- Engenharia de aquicultura (Aracati): 584,08
- Engenharia de pesca (Acaraú): 618,37
- Saneamento ambiental (Sobral): 604,87
Matemática, Física e Química
- Física (Fortaleza): 646,39
- Física (Cedro): 574,7
- Física (Itapipoca): 663,62
- Física (Horizonte): 596,79
- Física (Cedro): 547,98
- Física (Acaraú): 643,84
- Física (Maranguape): 563,61
- Física (Sobral): 658,19
- Física (Tianguá): 661,42
- Física (Sobral): 643,31
- Física (Crateús): 642,84
- Matemática (Maracanaú): 653,92
- Matemática (Crateús): 670,89
- Matemática (Cedro): 611,95
- Matemática (Fortaleza): 676,02
- Matemática (Canindé): 639,0
- Matemática (Cedro): 616,32
- Matemática (Juazeiro do Norte): 673,18
- Matemática (Sobral): 681,73
- Matemática (Juazeiro do Norte): 665,82
- Matemática (Caucaia): 643,45
- Matemática (Canindé): 616,37
- Matemática (Maranguape): 595,46
- Química (Iguatu): 622,14
- Química (Maracanaú): 616,61
- Química (Quixadá): 654,97
- Química (Camocim): 609,04
- Química (Ubajara): 594,57
- Química (Aracati): 599,03
- Química (Boa Viagem): 566,48
- Química (Caucaia): 623,9
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
- Administração (Campus Juazeiro do Norte): 666,99 / 648,15
- Administração Pública (Campus Juazeiro do Norte): 636,1
- Agronomia (Campus Crato): 621,68
- Biblioteconomia (Campus Juazeiro do Norte): 607,32
- Biologia (Campus Brejo Santo): 618,29
- Ciência da Computação (Campus Juazeiro do Norte): 729,58
- Ciências Contábeis (Campus Juazeiro do Norte): 655,87
- Design (Campus Juazeiro do Norte): 657,3
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Campus Juazeiro do Norte): 608,12
- Engenharia Civil (Campus Juazeiro do Norte): 694,77
- Engenharia de Materiais (Campus Juazeiro do Norte): 637,42
- Filosofia (Campus Juazeiro do Norte): 601,15
- Física (Campus Brejo Santo): 573,99
- Jornalismo (Campus Juazeiro do Norte): 667,52
- Matemática (Campus Brejo Santo): 609,03
- Matemática Computacional (Campus Brejo Santo): 595,21
- Medicina (Campus Barbalha): 791,24
- Medicina Veterinária (Campus Crato): 694,92
- Música (Campus Juazeiro do Norte): 609,24
- Pedagogia (Campus Brejo Santo): 604,05
- Química (Campus Brejo Santo): 597,94
- Sistemas de Informação (Campus Juazeiro do Norte): 697,09
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
- Administração Pública (Campus da Liberdade): 661,16
- Agronomia (Campus da Liberdade): 634,92
- Antropologia (Campus da Liberdade): 637,42
- Ciências Biológicas (Campus das Auroras): 671,59
- Enfermagem (Campus das Auroras): 711,18
- Engenharia de Alimentos (Campus das Auroras): 649,7
- Engenharia de Computação (Campus das Auroras): 750,83
- Engenharia de Energias (Campus das Auroras): 662,81
- Farmácia (Campus das Auroras): 704,4
- Física (Campus das Auroras): 664,57
- História (Campus dos Malês): 641,31
- Humanidades (Campus das Auroras): 638,44
- Humanidades - BI/LI (Campus dos Malês): Sem nota
- Letras - Língua Portuguesa (Campus dos Malês): Sem nota
- Letras - Língua Portuguesa (Campus da Liberdade): 712,14
- Letras - Língua Inglesa (Campus das Auroras): 676,72
- Matemática (Campus das Auroras): 716,78
- Medicina (Campus Fora de Sede - Baturité/CE): 861,19