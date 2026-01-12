Terceirizados da UFC param por atraso de salários

￼CONSULTA para escolha do comando da Reitoria da UFC começa hoje / Crédito: Aurélio Alves

Trabalhadores terceirizados que prestam serviço à Universidade Federal do Ceará (UFC) iniciaram, na manhã desta segunda-feira, 12 de janeiro, uma paralisação das atividades nos três campi da instituição em Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O movimento envolve entre 600 e 650 funcionários e ocorre em protesto contra o atraso no pagamento do salário de dezembro e de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e cesta básica.

"O sindicato propôs liberar todos os trabalhadores no sábado e, na segunda-feira, manter apenas 30% em atividade. Inicialmente houve concordância, mas no final do dia de sexta-feira a proposta foi negada. Diante disso, não restou alternativa senão a paralisação", explicou Josenias. "Nos três campi de Fortaleza e também no interior, como em Crateús, os trabalhadores estão parados", destacou. Segundo o sindicato, os atrasos salariais não são pontuais. Josenias Gomes afirma que o problema se arrasta há anos, desde quando os trabalhadores ainda eram vinculados à empresa Criart, do mesmo grupo econômico da LDS.