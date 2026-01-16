IFCE realiza curso gratuito de empreendedorismo digital

Inscrições abertas: IFCE realiza curso gratuito de empreendedorismo digitalAs inscrições podem ser realizadas até esta terça-feira, 20. As oportunidades são destinadas a pessoas de 16 a 35 anos residentes de Fortaleza
Com 100 vagas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está oferecendo aos residentes de Fortaleza um curso gratuito de empreendedorismo digital. As inscrições para a capacitação seguem abertas até esta terça-feira, 20.
As oportunidades são destinadas a pessoas de 16 a 35 anos e conforme o instituto, possui o objetivo de desenvolver o empreendedorismo por meio do uso de ferramentas e plataformas digitais.
Para participar, o interessado deverá preencher o formulário disponibilizado no site de jovens empreendedores digitais (JED) e na biografia do Instagram do curso @jovensempreendedores.digitais.
Além de Fortaleza, a iniciativa também está sendo ofertada em 53 municípios do Pará. A previsão é de que cerca de 14 mil indivíduos sejam capacitados.
Confira abaixo como será o curso
O curso terá a duração de um mês e será realizado no período de 26 de janeiro a 27 de fevereiro de 2026, em formato híbrido, combinando videoaulas online com dois encontros presenciais, que ocorreram em formato de oficinas no campus do IFCE, em Fortaleza.
Na formação, que será realizada em quatro etapas, que abrangem desde o planejamento do negócio digital até estratégias de vendas e fortalecimento da presença online, os alunos, segundo o IFCE, terão acompanhamento contínuo, materiais complementares, exemplos práticos e linguagem acessível.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado