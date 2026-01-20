Sisu 2026: veja passo a passo de como conferir as notas de corte

Notas de corte do Sisu 2026: veja passo a passo de como conferirAs inscrições do Sisu começaram na segunda, 19, e podem ser acompanhadas pelo site do sistema; entenda como funciona
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abriu as inscrições para candidatos dos últimos três anos de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicarem as suas notas nessa segunda-feira, 19.
A partir desta terça, 20, as notas de corte para cada curso, assim como a posição do inscrito, já podem ser conferidas. Vale lembrar que há mudanças diárias dessas informações, fechando o processo apenas na sexta, 23.
O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 29 de janeiro, quinta-feira. A primeira opção de curso, selecionada pelo estudante, é a levada em consideração na lista de aprovados.
Confira passo a passo para conferir as notas de corte do Sisu 2026 no Portal de Acesso ao Ensino Superior.
Sisu 2026: passo a passo para acompanhar as notas de corte
Todo o processo seletivo do Sisu 2026, que acontece do dia 19 a 23 de janeiro, pode ser acompanhado pelo Portal de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC); veja passo a passo:
- Acesse o site do Portal: o participante deve fazer o login pela conta gov.br para prosseguir;
- Entre na Página do Participante: ao informar os dados corretos, é direcionado à página, que consta tudo que o candidato precisa;
- Procure por "Vagas" ou "Consultar ofertas de vagas e notas de corte";
- Use os filtros "Município", "Instituição" ou "Curso" para encontrar o que deseja;
- Clique no curso de interesse para mais detalhes, como a nota de corte.
No caso dos resultados individuais, o participante pode conferir pelo Boletim do Candidato, acessado da mesma forma que explicado. Com o login único do governo, o acesso é direcionado e pode ser acompanhado diariamente.
Sisu 2026: confira o calendário do Ministério da Educação
Com a abertura de inscrições no Sisu 2026, o Ministério da Educação (MEC) já divulgou as datas referentes ao sistema; confira:
- Inscrições Sisu 2026: 19 a 23 de janeiro;
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro;
- Manifestação de interesse pela vaga em instituições: 29 de janeiro a 2 de fevereiro;
- Início de matrículas: 2 de fevereiro.
Acompanhando o calendário, o estudante pode realizar o processo seletivo da maneira certa.
O Sisu funciona para que os candidatos do Enem coloquem as notas no exame para assim poder entrar no curso e na instituição que desejam.
Para participar do processo seletivo, o estudante deve fazer a inscrição online. Quando as notas do Enem são divulgadas, o processo é feito gratuitamente no site do sistema.
A partir de 2026, o processo considera as notas dos últimos três anos, sendo usada a de maior benefício para o participante. Além disso, acontecerá apenas uma vez ao ano, divulgando os resultados para o primerio e segundo semestres letivos, assim como a lista de espera, no mesmo dia.