Sisu 2026: veja passo a passo de como conferir as notas de corte

As notas de corte dos cursos variam diariamente na plataforma do Sisu; veja passo a passo para acompanhar as mudanças / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abriu as inscrições para candidatos dos últimos três anos de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicarem as suas notas nessa segunda-feira, 19. A partir desta terça, 20, as notas de corte para cada curso, assim como a posição do inscrito, já podem ser conferidas. Vale lembrar que há mudanças diárias dessas informações, fechando o processo apenas na sexta, 23.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 29 de janeiro, quinta-feira. A primeira opção de curso, selecionada pelo estudante, é a levada em consideração na lista de aprovados.

Confira passo a passo para conferir as notas de corte do Sisu 2026 no Portal de Acesso ao Ensino Superior. Todo o processo seletivo do Sisu 2026, que acontece do dia 19 a 23 de janeiro, pode ser acompanhado pelo Portal de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC); veja passo a passo:

Acesse o site do Portal: o participante deve fazer o login pela conta gov.br para prosseguir; Entre na Página do Participante: ao informar os dados corretos, é direcionado à página, que consta tudo que o candidato precisa; Procure por "Vagas" ou "Consultar ofertas de vagas e notas de corte"; Use os filtros "Município", "Instituição" ou "Curso" para encontrar o que deseja; Clique no curso de interesse para mais detalhes, como a nota de corte. No caso dos resultados individuais, o participante pode conferir pelo Boletim do Candidato, acessado da mesma forma que explicado. Com o login único do governo, o acesso é direcionado e pode ser acompanhado diariamente. Sisu 2026: confira o calendário do Ministério da Educação Com a abertura de inscrições no Sisu 2026, o Ministério da Educação (MEC) já divulgou as datas referentes ao sistema; confira: