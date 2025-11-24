Mesmo com anulações, Enem 2025 é "um dos maiores dos últimos anos", diz Camilo Santana

Camilo Santana diz que Enem 2025 foi "um dos maiores dos últimos anos" apesar de anulações / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 teve um balanço “positivo” e que foi “um dos maiores Enem dos últimos anos”, mesmo após o episódio envolvendo possíveis fraudes e a anulação de três questões. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 24, no Congresso Nacional, em Brasília, durante sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará. “O Enem foi um dos maiores dos últimos anos. Foram quase 5 milhões de inscritos. Mais de 585 mil pessoas trabalharam na logística dos dois dias de prova”, destacou. O ministro lembrou ainda que, pela primeira vez, detectores de metais foram instalados em todas as salas de aplicação. “São mais de 120 mil salas — e você não viu nenhuma intercorrência nos dois dias de prova”, completou.

Ele classificou o Enem como um “patrimônio do povo brasileiro” e lembrou que o exame é a maior política pública de acesso ao ensino superior no País, devendo estar “acima de qualquer questão política ou partidária”. LEIA TAMBÉM | MEC estuda realizar Enem em países do Mercosul a partir de 2026

Expectativas para o novo Plano Nacional de Educação Em entrevista ao O POVO, Camilo também falou sobre o novo Plano Nacional de Educação (PNE), cuja aprovação, segundo ele, precisa ocorrer ainda em 2025. O atual PNE está em fase de transição, enquanto o Congresso debate as metas para o próximo decênio.