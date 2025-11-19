Veja quais questões foram anuladas no Enem 2025 e impacto na nota

Veja quais questões foram anuladas no Enem 2025 e se podem afetar notasProfessor explica que questões anuladas não afetam TRI (Teoria de Resposta ao Item)
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta quarta-feira, 19. O gabarito mostra as três questões anuladas pelo Instituto após polêmica envolvendo a publicação antecipada de itens similares por um aluno de Sobral.
As três questões são das provas de ciências da natureza e matemática. No caderno azul, os itens anulados correspondem aos números 123, 132 e 174.
Questão 123 do caderno azul:
Questão 132 do carderno azul:
Questão 174 do caderno azul:
Questões equivalentes nos outros cadernos:
Caderno amarelo: 115, 121 e 178
Caderno cinza: 115, 118 e 172
Caderno verde: 132, 135 e 168
Entenda o que causou a anulação das questões
Em uma live do dia 11 de novembro, cinco dias antes da prova do último domingo, 16, o estudante de Medicina e monitor de preparação para o Enem, Edcley Teixeira, divulgou questões como “apostas” para a edição de 2025. Algumas delas foram quase idênticas às cobradas na prova oficial.
Segundo o Inep, uma equipe técnica analisou as circunstâncias e decidiu pela anulação dos três itens com base em informações sobre a montagem do teste.
Apesar disso, o Instituto afirmou que “nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame”, confirmando apenas “similaridades pontuais entre os itens”.
Em vídeos nas redes sociais, Edcley negou que acesso antecipado às questões oficiais do Enem ou que teria vazado os itens. Segundo ele, estudos sobre a elaboração da prova e acesso à prova do Prêmio Capes Talento Universitário, que seria usada como pré-teste para o exame, ajudaram a elaborar questões próximas às oficiais.
Questões anuladas podem afetar a nota dos participantes do Enem?
O professor Franklin Rios, assistente técnico da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação do Ceará, explica que as questões anuladas não entram no cálculo da Teoria de Resposta ao Item (TRI) - metodologia utilizada pelo Enem para definir o “peso” de cada pergunta.
“Quando um item é anulado, ele sai completamente da calibração e, por consequencia, não entra na regressão do modelo, seus parâmetros (dificuldade, discriminação, acerto ao acaso) não são estimados. O item não influencia nenhuma nota”, explica.
Para ele, a decisão de anular itens é acertada, já que isso evita “distorções” na estimativa de dificuldade das questões.