Veja quais questões foram anuladas no Enem 2025 e impacto na nota

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-11-2025: A saída de vestibulandos no primeiro dia de aplicação da prova Enem 2025, na Unifor. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta quarta-feira, 19. O gabarito mostra as três questões anuladas pelo Instituto após polêmica envolvendo a publicação antecipada de itens similares por um aluno de Sobral. As três questões são das provas de ciências da natureza e matemática. No caderno azul, os itens anulados correspondem aos números 123, 132 e 174.

Questão 123 do caderno azul: Questões anuladas do Enem 2025 Crédito: INEP

Questão 132 do carderno azul: Questões anuladas do Enem 2025 Crédito: INEP

Questão 174 do caderno azul: Questões anuladas do Enem 2025 Crédito: INEP

Questões equivalentes nos outros cadernos:

Caderno amarelo: 115, 121 e 178

Caderno cinza: 115, 118 e 172

Caderno verde: 132, 135 e 168 Entenda o que causou a anulação das questões Em uma live do dia 11 de novembro, cinco dias antes da prova do último domingo, 16, o estudante de Medicina e monitor de preparação para o Enem, Edcley Teixeira, divulgou questões como “apostas” para a edição de 2025. Algumas delas foram quase idênticas às cobradas na prova oficial.

Segundo o Inep, uma equipe técnica analisou as circunstâncias e decidiu pela anulação dos três itens com base em informações sobre a montagem do teste. Apesar disso, o Instituto afirmou que “nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame”, confirmando apenas “similaridades pontuais entre os itens”. Em vídeos nas redes sociais, Edcley negou que acesso antecipado às questões oficiais do Enem ou que teria vazado os itens. Segundo ele, estudos sobre a elaboração da prova e acesso à prova do Prêmio Capes Talento Universitário, que seria usada como pré-teste para o exame, ajudaram a elaborar questões próximas às oficiais.