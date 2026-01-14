UFC ofertará mais de 6 mil vagas pelo Sisu 2026

UFC está entre as instituições que mais ofertam vagas pelo Sisu / Crédito: Viktor Braga/UFC Informa

A Universidade Federal do Ceará (UFC) ofertará 6.408 vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. No total, o Estado do Ceará contará com 14,233 mil vagas, distribuídas entre todas as instituições federais, nesta que é considerada a maior edição da história do programa, com crescimento de 5% em relação a 2025. LEIA TAMBÉM| Sisu 2026 abre inscrições em janeiro com novas regras do Enem



As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. Após a publicação, os candidatos selecionados deverão realizar a solicitação de matrícula diretamente nas instituições de ensino. Cada estudante pode se inscrever em até duas opções de curso. UFC é a instituição com maior número de vagas no Ceará As vagas da UFC são distribuídas em 110 cursos de graduação presencial em seus campi de Fortaleza e do Interior do estado. Entre as graduações com maior número de vagas estão Medicina (240), Engenharia Civil (220) e Agronomia (140), segundo dados do Ministério da Educação (MEC). A instituição ocupa a 8ª posição nacional entre as universidades com maior oferta no Sisu 2026.