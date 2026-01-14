UFC ofertará mais de 6 mil vagas pelo Sisu 2026

UFC ofertará mais de 6 mil vagas pelo Sisu 2026Medicina, Engenharia Civil e Agronomia estão entre as graduações com maior número de oportunidades ofertadas pelo programa
A Universidade Federal do Ceará (UFC) ofertará 6.408 vagas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. No total, o Estado do Ceará contará com 14,233 mil vagas, distribuídas entre todas as instituições federais, nesta que é considerada a maior edição da história do programa, com crescimento de 5% em relação a 2025.
As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro.
Após a publicação, os candidatos selecionados deverão realizar a solicitação de matrícula diretamente nas instituições de ensino. Cada estudante pode se inscrever em até duas opções de curso.
UFC é a instituição com maior número de vagas no Ceará
As vagas da UFC são distribuídas em 110 cursos de graduação presencial em seus campi de Fortaleza e do Interior do estado.
Entre as graduações com maior número de vagas estão Medicina (240), Engenharia Civil (220) e Agronomia (140), segundo dados do Ministério da Educação (MEC). A instituição ocupa a 8ª posição nacional entre as universidades com maior oferta no Sisu 2026.
Outras instituições federais do Estado
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) disponibilizará 5.680 vagas em 142 cursos na edição deste ano. As aulas estão previstas para iniciar tanto no início do primeiro quanto no segundo semestre letivo, a depender da área e do curso escolhido pelos estudantes.
A Universidade Federal do Cariri (UFCA) também participa do processo seletivo e ofertará 1.293 vagas em 28 graduações presenciais, distribuídas nos campi de Barbalha, Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte. Entre as novidades na UFCA para este ano estão cursos como Psicologia e Farmácia, ofertados pela primeira vez via Sisu.
Já a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) terá 842 vagas, com destaque para cursos como Humanidades (bacharelado/licenciatura interdisciplinar), Administração Pública e Agronomia entre os que mais ofertam oportunidades.
Pé-de-Meia Licenciaturas
No Ceará, os candidatos também poderão disputar 4.214 vagas em cursos presenciais de licenciaturas para rebeber as bolças do programa Pé-de-Meia Licenciaturas.
A iniciativa, do MEC, concede incentivo financeiro mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 depositados em poupança. O saque está condicionado ao ingresso do concluinte como professor na rede pública de ensino em até cinco anos após a formação.
Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Enem, ser aprovado no Sisu, matricular-se no curso e se inscrever no programa.