Sisu 2026: veja quem pode se inscrever e como funciona

Sisu 2026: veja quem pode se inscrever e como funcionaSistema passa a usar automaticamente a melhor nota do Enem entre 2023, 2024 e 2025. Entenda regras, datas e como consultar vagas
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 chega com mudanças relevantes para quem pretende disputar uma vaga em universidades públicas.
A principal novidade é a ampliação das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) consideradas no processo seletivo, o que pode aumentar as chances de ingresso no ensino superior. A seleção continua sendo gratuita e feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Nesta edição, o programa reúne mais de 274 mil vagas em cursos de graduação oferecidos por instituições federais, estaduais e municipais em todo o país, consolidando-se como a maior edição da história do Sisu.
Quais notas do Enem o Sisu 2026 considera?
Diferentemente dos anos anteriores, o Sisu 2026 passa a analisar automaticamente as notas das três últimas edições válidas do Enem: 2023, 2024 e 2025.
Até então, apenas o resultado do Enem mais recente era utilizado na classificação dos candidatos.
O estudante não precisa escolher qual edição do Enem deseja usar. O próprio sistema faz o cruzamento das informações e seleciona, para cada curso, a nota que gera a maior média ponderada, considerando os pesos definidos pela instituição para cada área do conhecimento.
Como funciona a escolha automática da melhor nota?
A seleção da nota é feita curso por curso. Isso significa que um mesmo candidato pode concorrer a graduações diferentes utilizando edições distintas do Enem, sempre com a pontuação mais vantajosa em cada opção. Não é permitido combinar notas de anos diferentes em um mesmo curso.
A classificação no Sisu também leva em conta a modalidade de concorrência escolhida, como ampla concorrência ou cotas, e é atualizada diariamente de acordo com a nota de corte de cada curso durante o período de inscrições.
Um exemplo prático ajuda a entender o funcionamento. Um candidato que prestou o Enem em 2023 e 2025 pode ter desempenho melhor em Ciências da Natureza em um ano e em Linguagens e Redação em outro.
Assim, para um curso como Medicina, o sistema pode utilizar a nota de 2025, enquanto para Psicologia a edição de 2023 pode ser mais vantajosa.
Quem não pode usar a nota no Sisu?
As notas de candidatos treineiros não são aceitas no Sisu. São considerados treineiros os estudantes que fizeram o Enem antes de concluir o terceiro ano do ensino médio.
Dessa forma, apenas as notas obtidas após a conclusão do ensino médio são válidas para concorrer às vagas do programa.
Caso o estudante tenha feito uma edição do Enem como treineiro e outra como concluinte, apenas a nota válida será considerada pelo sistema.
Datas do Sisu 2026: veja calendário
As inscrições para o Sisu 2026 acontecem entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pela internet. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, que podem ser alteradas ao longo do período de inscrição.
O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro.
Os estudantes selecionados deverão realizar a matrícula ou o registro acadêmico a partir de 2 de fevereiro, conforme o cronograma da instituição.
Já a manifestação de interesse na lista de espera ocorre de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, com convocações previstas a partir de 11 de fevereiro.
Como consultar as vagas do Sisu 2026?
Para ajudar os candidatos a se prepararem, o Ministério da Educação disponibiliza uma plataforma oficial de consulta de vagas do Sisu. No site, é possível pesquisar cursos por município, instituição, estado ou área de formação, além de acessar a lista completa de graduações ofertadas em todo o País.
A ferramenta também apresenta informações detalhadas sobre modalidades de concorrência, distribuição de vagas por cotas, ações afirmativas próprias das instituições, turno do curso e grau de formação.
Além disso, o sistema identifica cursos vinculados ao programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que concede incentivo financeiro a estudantes de licenciatura com bom desempenho no Enem.
Sisu 2026: ano letivo e chamada única
Assim como ocorreu em 2025, o Sisu 2026 terá apenas uma etapa de inscrição. Isso significa que todas as vagas disponíveis para o ano letivo serão disputadas em um único processo seletivo.
Tanto os candidatos aprovados na chamada regular quanto os convocados pela lista de espera deverão seguir os prazos definidos nos editais das instituições.
Criado em 2010, o Sistema de Seleção Unificada reúne vagas de instituições públicas de ensino superior que utilizam o Enem como critério de seleção, com destaque para universidades e institutos federais.
Ao longo dos anos, o programa se consolidou como uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.