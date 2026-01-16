Sisu 2026: veja quem pode se inscrever e como funciona

O Sisu 2026 traz mudanças importantes ao considerar notas de três edições do Enem. Veja quem pode participar, como funciona a escolha das notas e o calendário oficial. / Crédito: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 chega com mudanças relevantes para quem pretende disputar uma vaga em universidades públicas. A principal novidade é a ampliação das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) consideradas no processo seletivo, o que pode aumentar as chances de ingresso no ensino superior. A seleção continua sendo gratuita e feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O estudante não precisa escolher qual edição do Enem deseja usar. O próprio sistema faz o cruzamento das informações e seleciona, para cada curso, a nota que gera a maior média ponderada, considerando os pesos definidos pela instituição para cada área do conhecimento. Como funciona a escolha automática da melhor nota? A seleção da nota é feita curso por curso. Isso significa que um mesmo candidato pode concorrer a graduações diferentes utilizando edições distintas do Enem, sempre com a pontuação mais vantajosa em cada opção. Não é permitido combinar notas de anos diferentes em um mesmo curso.

A classificação no Sisu também leva em conta a modalidade de concorrência escolhida, como ampla concorrência ou cotas, e é atualizada diariamente de acordo com a nota de corte de cada curso durante o período de inscrições. Um exemplo prático ajuda a entender o funcionamento. Um candidato que prestou o Enem em 2023 e 2025 pode ter desempenho melhor em Ciências da Natureza em um ano e em Linguagens e Redação em outro. Assim, para um curso como Medicina, o sistema pode utilizar a nota de 2025, enquanto para Psicologia a edição de 2023 pode ser mais vantajosa.