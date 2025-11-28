Enem não é o único: conheça vestibulares pelo mundo

Além do Enem, como funciona o ingresso em universidades ao redor do mundo?Universidades internacionais têm variados processos seletivos, desde submissão de alguns documentos até exigentes provas. Algumas aceitam as notas do Enem; conheça
O medo dos vestibulares é presente na vida dos estudantes. No Brasil, há 16 anos, a principal porta de entrada para o ensino superior vem sendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com 180 questões e uma redação, a prova cobra todo o conteúdo ensinado e exigido no Ensino Médio.
A partir do desempenho no exame, as notas obtidas podem ser aplicadas em três programas que garantem o ingresso dos estudantes em instituições públicas ou privadas:
- Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
- Programa Universidade Para Todos (Prouni) e
- Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Apesar de principal, o Enem não é o único processo seletivo para as universidades do Brasil, muito menos do mundo.
Estudantes interessados em realizar intercâmbios podem optar por vestibulares em outros países, os quais possuem exigências distintas do Enem.
O POVO preparou uma lista com alguns vestibulares ao redor do mundo, incluindo algumas possibilidades de usar a nota do Enem; confira:
Austrália
O ingresso nas universidades australianas necessita do Australian Senior Secondary Certificate of Education (Year 12), semelhante ao certificado de finalização do ensino médio brasileiro.
Além disso, no último ano, os estudantes precisam realizar o teste de Ranking de The Special Tertiary Admissions Test (ATAR), que tem como base tudo o que o aluno aprendeu no ensino secundário. O exame também é válido para a Nova Zelândia.
China
Considerado um dos vestibulares mais difíceis do mundo, o exame nacional de admissão à universidade da China é o Gaokao.
Conhecida por ser extremamente competitiva, a prova é realizada ao longo de três dias e exige conhecimento em matemática, inglês e mandari.
Também são aplicadas questões específicas em ciência ou humanidades, dependendo do que o estudante deseja cursar. O exame ainda inclui uma redação dissertativa com dois temas de sugestão.
Brasileiros que desejam estudar em universidades chinesas devem procurar instituições com bolsas de intercâmbio. É necessário comprovar proficiência em inglês ou mandarim.
Estados Unidos
Muito diferente do Enem, os principais processos seletivos nos Estados Unidos não se resumem a uma prova unificada.
Trata-se de uma candidatura (application) que considera todo o histórico escolar e a pontuação em testes como o Scholastic Assessment Test (SAT) – que cobra matemática, leitura crítica e redação – ou o American College Testing (ACT) – que avalia conhecimentos em inglês, matemática, leitura e ciências.
Outros fatores como cartas de recomendação, redações, atividades extracurriculares e entrevistas podem integrar o processo.
França
Na França, o acesso ao Ensino Superior é garantido a todos os estudantes. Após a conclusão do colégio, os alunos prestam um exame, o Baccalauréat (BAC), que cobra conhecimentos variados conforme o curso pretendido na universidade.
Existem também as chamadas “Grandes Écoles”, universidades mais renomadas, que visam à formação para o mercado de trabalho. Porém, o ingresso nelas é mais rigoroso.
Aos brasileiros, o processo de candidatura envolve a submissão da nota do Enem ou a aprovação em vestibular no Brasil. Também é necessário um certificado de proficiência em francês, para o Campus France Brasil, a agência oficial do governo francês responsável pela promoção do ensino superior na França.
Irlanda
O processo seletivo nas universidades irlandesas não é um vestibular ou qualquer outro tipo de prova. Basta o candidato preencher os pré-requisitos da instituição, pagar uma taxa e entregar a documentação necessária.
Para o curso de Medicina, porém, é necessário realizar o Health Professions Admission Test (HPAT). Fica elegível o estudante que atingir o mínimo de 480 pontos e que atenda aos requisitos da matrícula.
Japão
O vestibular japonês é um processo muito competitivo, que inclui matérias como japonês, matemática, inglês, física, química e estudos sociais.
A prova mais conhecida é o Exame para Admissão na Universidade (EJU). Para ingressar em uma instituição pública é preciso fazer um teste de nível nacional e um mais específico do local onde deseja estudar.
Os estudantes estrangeiros podem concorrer a bolsas de estudo e programas específicos para facilitar o acesso às universidades.
Portugal
O vestibular mais famoso em Portugal é chamado de Concurso de Acesso. Assim como no Brasil, o exame também é nacional, porém, é voltado sobretudo para universidades públicas – que apesar de públicas são pagas.
Já o Concurso Local é para as instituições privadas. No entanto, para se candidatar, o estudante precisa ter se especializado em alguma área durante a escola.
Aos brasileiros que desejam fazer intercâmbio em Portugal, outra maneira é usar a nota do Enem por meio do programa Enem Portugal.
