Enem não é o único: conheça vestibulares pelo mundo

Veja os vestibulares de países como Austrália, China, EUA e Portugal e saiba onde usar a nota do Enem para estudar no exterior / Crédito: Reprodução / Freepik

O medo dos vestibulares é presente na vida dos estudantes. No Brasil, há 16 anos, a principal porta de entrada para o ensino superior vem sendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com 180 questões e uma redação, a prova cobra todo o conteúdo ensinado e exigido no Ensino Médio. A partir do desempenho no exame, as notas obtidas podem ser aplicadas em três programas que garantem o ingresso dos estudantes em instituições públicas ou privadas:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu),

Programa Universidade Para Todos (Prouni) e

Apesar de principal, o Enem não é o único processo seletivo para as universidades do Brasil, muito menos do mundo. Estudantes interessados em realizar intercâmbios podem optar por vestibulares em outros países, os quais possuem exigências distintas do Enem. O POVO preparou uma lista com alguns vestibulares ao redor do mundo, incluindo algumas possibilidades de usar a nota do Enem; confira:

Austrália O ingresso nas universidades australianas necessita do Australian Senior Secondary Certificate of Education (Year 12), semelhante ao certificado de finalização do ensino médio brasileiro. Além disso, no último ano, os estudantes precisam realizar o teste de Ranking de The Special Tertiary Admissions Test (ATAR), que tem como base tudo o que o aluno aprendeu no ensino secundário. O exame também é válido para a Nova Zelândia. China Considerado um dos vestibulares mais difíceis do mundo, o exame nacional de admissão à universidade da China é o Gaokao.

Conhecida por ser extremamente competitiva, a prova é realizada ao longo de três dias e exige conhecimento em matemática, inglês e mandari. Também são aplicadas questões específicas em ciência ou humanidades, dependendo do que o estudante deseja cursar. O exame ainda inclui uma redação dissertativa com dois temas de sugestão.