Estudante de Medicina do Ceará conquista mil na redação do Enem

Carlos Eduardo estudou na rede pública, tentou o exame por anos e alcançou a nota máxima em 2025 mesmo já estando na faculdade
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Tirar a nota 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o sonho de muitos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Para o estudante de medicina Carlos Eduardo Gomes, de 21 anos, não foi diferente. Mesmo já aprovado no curso de Medicina, ele persistiu até alcançar a nota máxima na redação em 2025.

Natural de Mombaça, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, Carlos Eduardo conta que o desejo de cursar Medicina esteve presente desde a infância. “Não houve um ponto de partida específico. Sempre foi um desejo de criança, que eu fui alimentando ao longo do tempo, até que, com muito esforço, consegui”, relata.

Trajetória até a nota 1.000

De família simples, Carlos Eduardo sempre estudou na rede pública de ensino. Ele começou a se preparar para o Enem quando ingressou no ensino médio, em 2020. Na época, estudava de forma autodidata, utilizando materiais gratuitos disponíveis na internet e participando de concursos preparatórios para o exame.

Em 2022, Carlos Eduardo participou da 4ª edição do projeto “Enem: Chego Junto, Chego a 1.000”, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará. Ele se destacou ao ficar entre os 23 estudantes premiados em todo o estado, após ser campeão da etapa regional do concurso.

Apesar do desempenho, ao concluir o ensino médio, ainda em 2022, veio a frustração: a nota não foi suficiente para garantir a vaga em Medicina. Ao longo do ano seguinte, já morando na zona rural de Mombaça, decidiu continuar estudando sozinho em casa.

O esforço deu resultado em 2024, quando foi aprovado no curso de Medicina com 960 pontos na redação nota considerada alta, mas que para ele ainda não era suficiente. O objetivo: alcançar o tão sonhado 1.000.

Da sala de estudos à sala de aula

Paralelamente à preparação para o Enem, Carlos Eduardo passou a dar aulas de redação para outros estudantes da região. A iniciativa surgiu de forma espontânea, ao perceber que gostava de ensinar e que dominava cada vez mais os critérios da prova.

“Eu sempre quis comprovar, na prática, que a metodologia que eu ensinava realmente funcionava. Por isso, mesmo depois de aprovado na faculdade, continuei fazendo o Enem”, afirma.

Em 2024, já cursando Medicina, ele fez novamente a prova e alcançou 980 pontos na redação. No ano seguinte, decidiu tentar mais uma vez. O tão esperado resultado veio em 2025: nota 1.000.

“Quando vi o resultado, fiquei muito feliz. Talvez não com a mesma expectativa do ano anterior, mas foi a confirmação de que tudo aquilo que eu ensino aos meus alunos realmente é validado pela prova”, diz.

Metodologia sem modelos prontos

Atualmente, Carlos Eduardo atua com mentorias particulares em redação, atendendo alunos que se preparam para o Enem. Segundo ele, em 2024, dos cerca de 30 mentorados, 94% obtiveram notas acima de 900 pontos na redação.

O principal diferencial do trabalho é a recusa ao uso de modelos prontos. “O Enem tem combatido cada vez mais esse tipo de texto engessado. Eu defendo que o aluno aprenda a pensar, a construir o texto do zero, com base na sua criticidade”, explica.

Sua metodologia, como explica, envolve o estudo detalhado das cinco competências da redação, compreensão do tema para evitar fuga, domínio de conectivos, repertório sociocultural e, principalmente, o aprofundamento em eixos temáticos, como educação, saúde, meio ambiente e política.

“Quando o aluno entende os eixos, ele ganha conhecimento de mundo. Chega na prova com opinião formada e consegue estruturar bem as causas e os impactos do problema apresentado”, afirma.

Atualmente, Carlos Eduardo cursa o quinto semestre de Medicina, mora em Fortaleza e concilia os estudos na universidade com as mentorias em redação.

Estados que tiraram nota mil na redação em 2025

Em 2025, o Enem registrou cerca de 4,81 milhões de inscritos, dos quais aproximadamente 70% (3,37 milhões) compareceram aos dois dias de prova. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sete candidatos alcançaram a nota máxima na redação.

O Nordeste liderou o ranking nacional, concentrando seis notas 1.000, sendo duas em Pernambuco, duas na Bahia, uma em Alagoas e uma no Ceará. A região Sudeste aparece com uma nota máxima, no Rio de Janeiro.

Confira os estudantes com nota mil na redação do Enem 2025:

  • Pernambuco: Caio Silva Braga, de 18 anos e Wellington Ribeiro, de 19 anos;
  • Bahia: Rodrigo Fortes, de 22 anos e Lucas Rodrigues, de 21 anos;
  • Alagoas: Bruna Tavares de 18 anos;
  • Ceará: Carlos Eduardo Gomes, de 21 anos;
  • Rio de Janeiro: Maria Clara Cunha de 18 anos.

