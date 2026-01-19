Estudante de Medicina do Ceará conquista mil na redação do Enem

Atualmente ele concilia o curso de medicina com sua mentoria em redação / Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Tirar a nota 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o sonho de muitos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Para o estudante de medicina Carlos Eduardo Gomes, de 21 anos, não foi diferente. Mesmo já aprovado no curso de Medicina, ele persistiu até alcançar a nota máxima na redação em 2025. LEIA TAMBÉM | Pesquisador da UFC integra expedição na Antártida para estudar mudanças climáticas



Natural de Mombaça, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, Carlos Eduardo conta que o desejo de cursar Medicina esteve presente desde a infância. “Não houve um ponto de partida específico. Sempre foi um desejo de criança, que eu fui alimentando ao longo do tempo, até que, com muito esforço, consegui”, relata.

Trajetória até a nota 1.000 De família simples, Carlos Eduardo sempre estudou na rede pública de ensino. Ele começou a se preparar para o Enem quando ingressou no ensino médio, em 2020. Na época, estudava de forma autodidata, utilizando materiais gratuitos disponíveis na internet e participando de concursos preparatórios para o exame. Em 2022, Carlos Eduardo participou da 4ª edição do projeto “Enem: Chego Junto, Chego a 1.000”, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará. Ele se destacou ao ficar entre os 23 estudantes premiados em todo o estado, após ser campeão da etapa regional do concurso. Apesar do desempenho, ao concluir o ensino médio, ainda em 2022, veio a frustração: a nota não foi suficiente para garantir a vaga em Medicina. Ao longo do ano seguinte, já morando na zona rural de Mombaça, decidiu continuar estudando sozinho em casa.

O esforço deu resultado em 2024, quando foi aprovado no curso de Medicina com 960 pontos na redação nota considerada alta, mas que para ele ainda não era suficiente. O objetivo: alcançar o tão sonhado 1.000. CONFIRA | Sisu 2026: quando abrem as inscrições? Veja tudo o que se sabe

Da sala de estudos à sala de aula Paralelamente à preparação para o Enem, Carlos Eduardo passou a dar aulas de redação para outros estudantes da região. A iniciativa surgiu de forma espontânea, ao perceber que gostava de ensinar e que dominava cada vez mais os critérios da prova.

“Eu sempre quis comprovar, na prática, que a metodologia que eu ensinava realmente funcionava. Por isso, mesmo depois de aprovado na faculdade, continuei fazendo o Enem”, afirma. Em 2024, já cursando Medicina, ele fez novamente a prova e alcançou 980 pontos na redação. No ano seguinte, decidiu tentar mais uma vez. O tão esperado resultado veio em 2025: nota 1.000. “Quando vi o resultado, fiquei muito feliz. Talvez não com a mesma expectativa do ano anterior, mas foi a confirmação de que tudo aquilo que eu ensino aos meus alunos realmente é validado pela prova”, diz.