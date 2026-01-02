UFCA abre concurso com 12 vagas para professores no Ceará

UFCA abre concurso público com 12 vagas para docentes em diversas áreasO concurso oferece vagas para professor do magistério superior nos campi de Barbalha, Brejo Santo e Juazeiro do Norte, com dedicação exclusiva
A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abre, nesta sexta-feira, 2, as inscrições para concurso público destinado ao provimento de 12 vagas imediatas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior.
As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Barbalha, Brejo Santo e Juazeiro do Norte, além do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), contemplando áreas como Saúde, Psicologia, Biológicas, Tecnologia e Ciência da informação.
De acordo com o Edital nº 48/2025, todas as vagas são para a classe de Professor Assistente A, com regime de 40 horas semanais e Dedicação Exclusiva (DE).
A remuneração inicial total é de R$ 14.463,85, valor que inclui vencimento básico, retribuição por titulação em nível de doutorado e auxílio-alimentação.
Maior concentração de vagas em Barbalha
O campus de Barbalha concentra a maioria das vagas do concurso, por meio da Faculdade de Medicina (Famed), com oportunidades nas áreas da Saúde e da Psicologia.
Na área da saúde, são ofertadas três vagas destinadas a candidatos com graduação em Farmácia e doutorado na área ou afins, distribuídas nos setores de:
- Anatomia
- Hematologia e Imunologia
- Bioquímica
- Farmacologia e Farmacognosia
- Fisiologia
- Microbiologia
- Parasitologia.
Já na área de Psicologia, o campus oferta quatro vagas, cada uma vinculada a um setor de estudo distinto:
- Desenvolvimento Humano e Psicanálise
- Escolar e Educacional
- Fenomenológico e Existencial
- Psicologia
- Meio Ambiente
- Prática de Pesquisa.
Para todas as vagas, é exigida graduação em Psicologia e doutorado na área ou em campos correlatos.
Brejo Santo e Juazeiro do Norte também têm oportunidades
No campus de Brejo Santo, vinculado ao Instituto de Formação de Educadores (IFE), o concurso oferece duas vagas voltadas às licenciaturas e às ciências biológicas.
As oportunidades são para os setores de Biologia Celular, Histologia Animal e Microbiologia e Biologia do Desenvolvimento Animal, Anatomia e Fisiologia Humana/Animal, com exigência de licenciatura em Biologia ou Ciências Biológicas e doutorado nas áreas de avaliação da CAPES em Ciências Biológicas II ou III.
O campus de Juazeiro do Norte, no Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), concentra três vagas na área de tecnologia.
Duas delas são destinadas ao setor de Engenharia de Software, que exige graduação, mestrado e doutorado em Computação ou áreas afins.
A terceira vaga é para Engenharia de Software e Desenvolvimento de Sistemas, com exigência de graduação em áreas como engenharias ou Sistemas de Informação e doutorado em área correlata.
Além dos campi, o concurso também contempla o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), que oferta uma vaga para o setor de Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação, destinada a candidatos com graduação em Arquivologia ou Museologia e doutorado obrigatoriamente em Ciência da Informação.
Cotas e inclusão
O edital prevê uma distribuição de cotas que totaliza 35% das vagas reservadas. Desse total, 25% são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), 3% a indígenas, 2% a quilombolas e 5% a pessoas com deficiência (PcD).
A definição exata da distribuição dessas vagas por setor de estudo será realizada por meio de sorteio público após o encerramento das inscrições.
Inscrições e etapas do concurso
As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira até o dia 16 de janeiro de 2026 às 22 horas, exclusivamente de forma online, por meio da plataforma FORMS/UFCA.
A taxa de inscrição é de R$ 358,00, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea, conforme cronograma do edital.
O processo seletivo será composto por três etapas:
- Prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório
- Prova didática, com aula expositiva gravada em áudio e vídeo
- Avaliação de títulos, de caráter exclusivamente classificatório
Para a posse, os candidatos aprovados devem atender a requisitos como comprovação da titulação exigida, regularidade com as obrigações eleitorais e militares e idade mínima de 18 anos.
Diplomas obtidos no exterior deverão estar devidamente revalidados no Brasil.
O edital também prevê que os docentes aprovados participarão obrigatoriamente de um Programa de Formação Docente durante o estágio probatório.
O prazo de validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Mais informações e atualizações devem ser acompanhadas no Diário Oficial da União e no portal oficial da UFCA.