UFCA abre concurso com 12 vagas para professores no Ceará

UFCA abre concurso público com 12 vagas para docentes em diversas áreas

O concurso oferece vagas para professor do magistério superior nos campi de Barbalha, Brejo Santo e Juazeiro do Norte, com dedicação exclusiva
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Isabella Pascoal Autor
A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abre, nesta sexta-feira, 2, as inscrições para concurso público destinado ao provimento de 12 vagas imediatas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior.

As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Barbalha, Brejo Santo e Juazeiro do Norte, além do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), contemplando áreas como Saúde, Psicologia, Biológicas, Tecnologia e Ciência da informação.

De acordo com o Edital nº 48/2025, todas as vagas são para a classe de Professor Assistente A, com regime de 40 horas semanais e Dedicação Exclusiva (DE).

A remuneração inicial total é de R$ 14.463,85, valor que inclui vencimento básico, retribuição por titulação em nível de doutorado e auxílio-alimentação.

Maior concentração de vagas em Barbalha

O campus de Barbalha concentra a maioria das vagas do concurso, por meio da Faculdade de Medicina (Famed), com oportunidades nas áreas da Saúde e da Psicologia.

Na área da saúde, são ofertadas três vagas destinadas a candidatos com graduação em Farmácia e doutorado na área ou afins, distribuídas nos setores de:

  • Anatomia
  • Hematologia e Imunologia
  • Bioquímica
  • Farmacologia e Farmacognosia
  • Fisiologia
  • Microbiologia
  • Parasitologia.

Já na área de Psicologia, o campus oferta quatro vagas, cada uma vinculada a um setor de estudo distinto:

  • Desenvolvimento Humano e Psicanálise
  • Escolar e Educacional
  • Fenomenológico e Existencial
  • Psicologia
  • Meio Ambiente
  • Prática de Pesquisa.

Para todas as vagas, é exigida graduação em Psicologia e doutorado na área ou em campos correlatos.

Brejo Santo e Juazeiro do Norte também têm oportunidades

No campus de Brejo Santo, vinculado ao Instituto de Formação de Educadores (IFE), o concurso oferece duas vagas voltadas às licenciaturas e às ciências biológicas.

As oportunidades são para os setores de Biologia Celular, Histologia Animal e Microbiologia e Biologia do Desenvolvimento Animal, Anatomia e Fisiologia Humana/Animal, com exigência de licenciatura em Biologia ou Ciências Biológicas e doutorado nas áreas de avaliação da CAPES em Ciências Biológicas II ou III.

O campus de Juazeiro do Norte, no Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), concentra três vagas na área de tecnologia.

Duas delas são destinadas ao setor de Engenharia de Software, que exige graduação, mestrado e doutorado em Computação ou áreas afins.

A terceira vaga é para Engenharia de Software e Desenvolvimento de Sistemas, com exigência de graduação em áreas como engenharias ou Sistemas de Informação e doutorado em área correlata.

Além dos campi, o concurso também contempla o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), que oferta uma vaga para o setor de Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação, destinada a candidatos com graduação em Arquivologia ou Museologia e doutorado obrigatoriamente em Ciência da Informação.

Cotas e inclusão

O edital prevê uma distribuição de cotas que totaliza 35% das vagas reservadas. Desse total, 25% são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), 3% a indígenas, 2% a quilombolas e 5% a pessoas com deficiência (PcD).

A definição exata da distribuição dessas vagas por setor de estudo será realizada por meio de sorteio público após o encerramento das inscrições.

Inscrições e etapas do concurso

As inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira até o dia 16 de janeiro de 2026 às 22 horas, exclusivamente de forma online, por meio da plataforma FORMS/UFCA.

A taxa de inscrição é de R$ 358,00, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea, conforme cronograma do edital.

O processo seletivo será composto por três etapas:

  • Prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório
  • Prova didática, com aula expositiva gravada em áudio e vídeo
  • Avaliação de títulos, de caráter exclusivamente classificatório

Para a posse, os candidatos aprovados devem atender a requisitos como comprovação da titulação exigida, regularidade com as obrigações eleitorais e militares e idade mínima de 18 anos.

Diplomas obtidos no exterior deverão estar devidamente revalidados no Brasil.

O edital também prevê que os docentes aprovados participarão obrigatoriamente de um Programa de Formação Docente durante o estágio probatório.

O prazo de validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações e atualizações devem ser acompanhadas no Diário Oficial da União e no portal oficial da UFCA.

