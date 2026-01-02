UFCA abre concurso com 12 vagas para professores no Ceará

As inscrições para o concurso público da UFCA seguem abertas até 16 de janeiro / Crédito: Antônio Rodrigues/ divulgação

Na área da saúde, são ofertadas três vagas destinadas a candidatos com graduação em Farmácia e doutorado na área ou afins, distribuídas nos setores de: Anatomia



Hematologia e Imunologia



Bioquímica



Farmacologia e Farmacognosia



Fisiologia



Microbiologia



Parasitologia.

Já na área de Psicologia, o campus oferta quatro vagas, cada uma vinculada a um setor de estudo distinto: