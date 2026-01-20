Sisu 2026 no Ceará: veja os cursos com as menores notas de corte

Sisu 2026 no Ceará: veja os cursos com as menores notas de corteQuatro instituições do Ceará ofertam vagas no Sisu até próxima sexta-feira, 23; confira o ranking de menores notas de corte e entenda o sistema
O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta quinta-feira, 22, a terceira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O prazo de inscrição segue aberto até as 23h59min da próxima sexta-feira, dia 23, exclusivamente pelo portal Acesso Único e de forma gratuita.
Nesta edição, o Ceará oferece 14,2 mil vagas, distribuídas entre as instituições públicas de ensino superior do Estado: UFC, UFCA, IFCE e Unilab.
Resumo
Inscrições vão até 23 de janeiro, exclusivamente online.
Ceará oferece 14,2 mil vagas em instituições públicas.
Notas de corte são parciais e dinâmicas.
As notas de corte divulgadas nesta quarta-feira servem como referência para os candidatos, representando a pontuação do último classificado dentro do limite de vagas de cada curso.
Estão aptos a participar os estudantes que realizaram uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 ou 2025 — e que não zeraram a redação. O cronograma oficial prevê que o resultado da chamada regular seja anunciado no dia 29 de janeiro.
A seguir, confira quais são os cursos menos concorridos do Ceará e entenda como funciona o Sisu.
Sisu 2026: cursos com as menores notas de corte no Ceará
Na segunda parcial divulgada, os cursos menos concorridos no Ceará são liderados por Letras - Português e Inglês (443,18) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE), seguido de perto por Música e Física. O Instituto domina a lista com a maior variedade de curso de baixa concorrência.
Confira a parcial das menores notas de corte do Sisu 2026 no Ceará nesta quinta-feira, 22:
Física (IFCE, Cedro): 547,98
Hotelaria (IFCE, Baturité): 558,21
Redes de Computadores (IFCE, Jaguaribe): 559,38
Física (IFCE, Maranguape): 563,61
Química (IFCE, Boa Viagem): 566,48
Gestão de Turismo (IFCE, Canindé): 567,73
Letras - Libras (IFCE, Acopiara): 569,31
Gestão de Turismo (IFCE, Canindé): 570,67
Engenharia de Aquicultura (IFCE, Morada Nova): 570,88
Física (UFCA, Brejo Santo): 573,99
Física (IFCE, Cedro): 574,7
Gestão Ambiental (IFCE, Paracuru): 576,09
Gestão Ambiental (IFCE, Paracuru): 579,69
Ciências Biológicas (IFCE, Jaguaribe): 582,16
Engenharia de Aquicultura (IFCE, Aracati): 584,08
Música (IFCE, Canindé): 585,03
Hotelaria (IFCE, Aracati): 586,94
Gestão Ambiental (IFCE, Camocim): 587,56
Ciências Biológicas (IFCE, Jaguaribe): 587,99
Zootecnia (IFCE, Umirim): 589,75
Vale lembrar que esse índice é dinâmico e pode sofrer alterações até o encerramento das inscrições, no dia 23 de janeiro.
Leia mais
Sisu 2026: notas de corte são parciais
As notas divulgadas são parciais e atualizadas diariamente até o fim do período de inscrições. Isso significa que a pontuação mínima pode subir ou cair conforme o movimento dos candidatos no sistema.
Especialistas recomendam acompanhar o Sisu diariamente, principalmente nos últimos dias, quando há maior volume de alterações nas escolhas de curso.
Sisu 2026: como funciona o processo seletivo?
Após acessar o sistema, o Sisu recupera automaticamente as notas do Enem do candidato. Durante a inscrição, é possível escolher até duas opções de curso, entre as vagas disponíveis nas instituições participantes.
Ao longo do período de inscrições, o candidato pode alterar suas escolhas quantas vezes quiser. No entanto, apenas a última opção registrada até o encerramento do prazo será considerada válida para fins de classificação.
O sistema divulga diariamente as notas de corte parciais, o que permite ao estudante acompanhar a concorrência e ajustar sua estratégia conforme a pontuação exigida em cada curso.
Sisu 2026: Lei de Cotas e modalidades de concorrência
As vagas do Sisu são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas, que reserva oportunidades para estudantes oriundos da rede pública, de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
O candidato pode concorrer em todas as modalidades para as quais se enquadrar, desde que declare corretamente as informações socioeconômicas no momento da inscrição. Esses dados são usados pelas instituições para validar o direito às vagas reservadas.
Lista de espera: o que fazer se não passar
Os candidatos que não forem selecionados em nenhuma das duas opções na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera, dentro do prazo estabelecido pelo cronograma oficial.
A manifestação deve ser feita na própria página do Sisu, logo após a divulgação do resultado final. Depois disso, é fundamental acompanhar diretamente o site da instituição escolhida para não perder convocações.