Sisu 2026 no Ceará: veja os cursos com as menores notas de corte

O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta quinta-feira, 22, a terceira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O prazo de inscrição segue aberto até as 23h59min da próxima sexta-feira, dia 23, exclusivamente pelo portal Acesso Único e de forma gratuita.

Nesta edição, o Ceará oferece 14,2 mil vagas, distribuídas entre as instituições públicas de ensino superior do Estado: UFC, UFCA, IFCE e Unilab.

As notas de corte divulgadas nesta quarta-feira servem como referência para os candidatos, representando a pontuação do último classificado dentro do limite de vagas de cada curso. Estão aptos a participar os estudantes que realizaram uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 ou 2025 — e que não zeraram a redação. O cronograma oficial prevê que o resultado da chamada regular seja anunciado no dia 29 de janeiro.



A seguir, confira quais são os cursos menos concorridos do Ceará e entenda como funciona o Sisu. Sisu 2026: cursos com as menores notas de corte no Ceará Na segunda parcial divulgada, os cursos menos concorridos no Ceará são liderados por Letras - Português e Inglês (443,18) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE), seguido de perto por Música e Física. O Instituto domina a lista com a maior variedade de curso de baixa concorrência. Confira a parcial das menores notas de corte do Sisu 2026 no Ceará nesta quinta-feira, 22:

Física (IFCE, Cedro): 547,98 Hotelaria (IFCE, Baturité): 558,21 Redes de Computadores (IFCE, Jaguaribe): 559,38