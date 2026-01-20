Sisu 2026 no Ceará: veja os cursos com as maiores notas de corte

UFC está entre as instituições que mais ofertam vagas pelo Sisu. Confira notas / Crédito: Viktor Braga/UFC Informa

Lista de espera é opção para quem não for aprovado na chamada regular As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 23 de janeiro. O processo é totalmente gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo portal Acesso Único.

Nesta edição, o Sisu reúne 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, ofertados por 136 instituições públicas de ensino superior em todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Podem participar estudantes que tenham realizado pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 ou 2025 — e que não tenham zerado a redação. Leia mais Sisu 2026: veja quem pode se inscrever e como funciona Sobre o assunto Sisu 2026: veja quem pode se inscrever e como funciona Sisu 2026: cursos com as maiores notas de corte no Ceará — parcial do 2º dia Na parcial mais recente do Sisu 2026, os cursos mais concorridos no Ceará seguem concentrados, principalmente, nas áreas de Medicina, Direito, Saúde, Engenharia e Tecnologia. Todas as notas são parciais e podem variar até o encerramento das inscrições do Sisu.



A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) mantém a maior nota de corte do Estado. Confira a parcial das mais altas notas de corte do Sisu 2026 no Ceará nesta quarta-feira, 21: Medicina: Unilab (Baturité): 861,19



Medicina: UFC (Fortaleza): 815,78



Medicina: UFC (Sobral): 809,24



Medicina: UFCA (Barbalha): 791,24



Direito: UFC (Fortaleza, Integral): 776,12



Ciência da Computação: UFC (Fortaleza): 774,36



Direito: UFC (Fortaleza, Noturno): 769,84



Engenharia de Computação: UFC (Fortaleza): 768,58



Odontologia: UFC (Fortaleza): 757,66



Psicologia: UFC (Fortaleza): 751,18



Engenharia de Computação: Unilab (Auroras): 750,83



Odontologia: UFC (Sobral): 750,04



Filosofia: UFC (Fortaleza): 739,00



Fisioterapia: UFC (Fortaleza): 737,28



Ciência de Dados: UFC (Fortaleza): 736,70



Engenharia Mecânica: UFC (Fortaleza): 735,38



Enfermagem: UFC (Fortaleza): 735,26



Arquitetura e Urbanismo: UFC (Fortaleza): 730,32



Farmácia: UFC (Fortaleza): 730,02



Ciência da Computação: UFCA (Juazeiro do Norte): 729,58

Sisu 2026: notas de corte são parciais As notas divulgadas são parciais e atualizadas diariamente até o fim do período de inscrições. Isso significa que a pontuação mínima pode subir ou cair conforme o movimento dos candidatos no sistema. Especialistas recomendam acompanhar o Sisu diariamente, principalmente nos últimos dias, quando há maior volume de alterações nas escolhas de curso. Sisu 2026: como funciona o processo seletivo Após acessar o sistema, o Sisu recupera automaticamente as notas do Enem do candidato. Durante a inscrição, é possível escolher até duas opções de curso, entre as vagas disponíveis nas instituições participantes.