Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da segunda parcial

Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da segunda parcialA maior nota de corte no Sisu 2026 é do Ceará, conforme segunda parcial divulgada nesta quarta-feira, 21. Veja a lista completa para todos os cursos ofertados no Estado
Resumo
O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta quarta-feira, 21, a segunda parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O prazo de inscrição segue aberto até as 23h59min da próxima sexta-feira, 23, exclusivamente pelo portal Acesso Único e de forma gratuita.
O curso de Medicina na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no Campus de Baturité, mantém a maior nota de corte do Ceará e do País, com 861,19 pontos.
As notas de corte divulgadas ao longo da semana servem como referência para os candidatos, representando a pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do último classificado dentro do limite de vagas de cada curso.
O POVO reuniu as notas de corte para ampla concorrência de todos os cursos ofertados pelas instituições de ensino superior do Ceará. Confira abaixo.
Notas de corte dos cursos do Ceará
Nesta edição, o Ceará oferece 14,2 mil vagas, distribuídas entre as instituições públicas de ensino superior do Estado: IFCE (142), a UFC (110), a UFCA (28) e a Unilab (24). Ao todo, são 304 cursos ofertados no Ceará.
Vale lembrar que, no Sisu 2026, estão aptos a participar os estudantes que realizaram uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025) e que não zeraram a redação.
Esse índice é dinâmico e tem mais duas atualizações previstas até o encerramento das inscrições, no dia 23 de janeiro. O cronograma oficial prevê que o resultado da chamada regular seja anunciado no dia 29.
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Ciências da Saúde e Biológicas
- Agronomia (Fortaleza): 645,88
- Biotecnologia (Fortaleza): 721,06
- Ciências ambientais (Fortaleza): 653,82
- Ciências biológicas Bacharelado (Fortaleza): 713,54
- Ciências biológicas Licenciatura (Fortaleza): 719,7
- Enfermagem (Fortaleza): 735,26
- Farmácia (Fortaleza): 730,02
- Fisioterapia (Fortaleza): 737,28
- Medicina (Sobral): 809,24
- Medicina (Fortaleza): 815,78
- Oceanografia (Fortaleza): 667,56
- Odontologia (Fortaleza): 757,66
- Odontologia (Sobral): 750,04
- Psicologia (Fortaleza): 751,18
- Psicologia (Sobral): 728,82
- Zootecnia (Fortaleza): 664,56
Tecnologia e Ciências Exatas
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Itapajé): 693,02
- Ciência da computação (Fortaleza): 774,36
- Ciência da computação (Quixadá): 704,94
- Ciência da computação (Crateús): 702,42
- Ciência da computação (Russas): 678,52
- Ciência de dados (Fortaleza): 736,7
- Ciência de dados (Itapajé): 645,3
- Ciências atuariais (Fortaleza): 675,42
- Estatística (Fortaleza): 671,6
- Física Bacharelado (Fortaleza): 695,58
- Física Licenciatura (Fortaleza): 673,12
- Geologia (Fortaleza): 655,58
- Inteligência artificial (Quixadá): 693,38
- Matemática Bacharelado (Fortaleza): 688,46
- Matemática Licenciatura (Fortaleza): 701,4
- Química Bacharelado (Fortaleza): 692,32
- Química Licenciatura (Fortaleza): 686,62
- Redes de computadores (Quixadá): 636,7
- Sistemas de informação (Crateús): 672,24
- Sistemas de informação (Quixadá): 671,2
Engenharias
- Engenharia de computação (Fortaleza): 768,58
- Engenharia mecânica (Fortaleza): 735,38
- Engenharia química (Fortaleza): 721,92
- Engenharia de software (Quixadá): 719,36
- Engenharia elétrica (Fortaleza): 719,2
- Engenharia civil (Fortaleza): 713,08
- Engenharia de produção (Fortaleza): 710,78
- Engenharia de energias renováveis (Fortaleza): 706,82
- Engenharia ambiental e sanitária (Fortaleza): 672,16
Ciências Sociais Aplicadas e Jurídicas
- Administração Integral (Fortaleza): 692,76
- Administração Noturno (Fortaleza): 693,74
- Ciências contábeis Integral (Fortaleza): 691,3
- Ciências contábeis Noturno (Fortaleza): 697,2
- Ciências econômicas (Sobral): 685,88
- Ciências econômicas Integral (Fortaleza): 696,96
- Ciências econômicas Noturno (Fortaleza): 693,54
- Direito Integral (Fortaleza): 776,12
- Direito Noturno (Fortaleza): 769,84
- Finanças (Fortaleza): 674,38
- Finanças (Sobral): 678,14
- Gestão de políticas públicas (Fortaleza): 661,96
Humanidades, Letras e Artes
- Arquitetura e urbanismo (Fortaleza): 730,32
- Letras - Libras (Fortaleza): 714,14
- Design (Fortaleza): 710,58
- Jornalismo (Fortaleza): 704,66
- Letras - Português e inglês (Fortaleza): 697,78
- Comunicação social - Publicidade (Fortaleza): 696,6
- Cinema e audiovisual (Fortaleza): 692,24
- História (Fortaleza): 688,84
- Filosofia Licenciatura (Fortaleza): 739,0
- Pedagogia (Fortaleza): 668,12
- Música (Fortaleza): 656,12
- Teatro (Fortaleza): 661,44
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Tecnologia e Ciências Exatas
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Jaguaruana): 619,68
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Horizonte): 669,39
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Morada Nova): 629,88
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Umirim): 633,36
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Tauá): 644,42
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Boa Viagem) - Vespertino: 620,49
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Boa Viagem) - Noturno: 626,79
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Tabuleiro do Norte): 605,6
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Itapipoca): 683,39
- Análise e desenvolvimento de sistemas (Canindé): 649,02
- Ciência da computação (Aracati) - Vespertino: 683,88
- Ciência da computação (Aracati) - Noturno: 671,59
- Ciência da computação (Tianguá): 711,76
- Ciência da computação (Iguatu): 723,36
- Ciência da computação (Maracanaú): 738,28
- Redes de computadores (Jaguaribe) - Matutino: 568,48
- Redes de computadores (Jaguaribe) - Noturno: 535,14
- Redes de computadores (Canindé): 616,41
- Telemática (Fortaleza): 673,51
- Sistemas de informação (Crato): 675,55
- Sistemas de informação (Cedro): 687,74
Engenharias e Produção Industrial
- Automação industrial (Juazeiro do Norte) - Matutino: 615,04
- Automação industrial (Juazeiro do Norte) - Noturno: 651,94
- Engenharia civil (Juazeiro do Norte) - Vespertino: 650,55
- Engenharia civil (Juazeiro do Norte) - Noturno: 672,0
- Engenharia civil (Quixadá): 672,64
- Engenharia civil (Fortaleza): 711,63
- Engenharia civil (Morada Nova): 629,43
- Engenharia de computação (Fortaleza): 747,18
- Engenharia de controle e automação (Maracanaú): 678,08
- Engenharia de controle e automação (Sobral): 647,13
- Engenharia de mecatrônica (Fortaleza): 709,32
- Engenharia de produção (Caucaia): 692,91
- Engenharia de produção civil (Quixadá): 650,16
- Engenharia de software (Acopiara): 686,28
- Engenharia de telecomunicações (Fortaleza): 655,27
- Engenharia elétrica (Cedro): 668,59
- Engenharia mecânica (Maracanaú): 688,83
- Engenharia mecânica (Cedro): 635,52
- Estradas (Fortaleza): 642,16
- Mecatrônica industrial (Cedro): 594,17
- Mecatrônica industrial (Limoeiro do Norte): 565,6
- Mecatrônica industrial (Pecém) - Matutino: 633,32
- Mecatrônica industrial (Pecém) - Vespertino: 611,72
- Mecatrônica industrial (Fortaleza): 689,0
- Processos químicos (Fortaleza): 664,78
Ciências da Saúde e Biológicas
- Ciências biológicas (Paracuru) - Integral: 610,01
- Ciências biológicas (Paracuru) - Noturno: 586,32
- Ciências biológicas (Jaguaribe) - Noturno: 576,96
- Ciências biológicas (Acaraú) - Vespertino: 631,1
- Ciências biológicas (Acaraú) - Noturno: 661,29
- Ciências biológicas (Acopiara): 615,21
- Nutrição (Limoeiro do Norte): 715,62
- Agroindústria (Ubajara): 592,03
- Alimentos (Limoeiro do Norte): 581,16
- Alimentos (Sobral): 603,01
Humanidades, Letras e Artes
- Artes visuais (Fortaleza): 687,88
- Gastronomia (Ubajara): 626,98
- Gastronomia (Baturité): 617,18
- Letras - Libras (Acopiara): 571,09
- Letras - Português e espanhol (Crato): 612,83
- Letras - Português e inglês (Tabuleiro do Norte): 443,35
- Letras - Português e inglês (Umrim) - Matutino: 610,89
- Letras - Português e inglês (Umrim) - Vespertino: 597,97
- Letras - Português e inglês (Camocim): 637,39
- Letras - Português e inglês (Baturité): 610,08
- Letras - Português e inglês (Tianguá): 659,87
- Letras - Português e inglês e respectivas literaturas (Tauá): 595,6
- Música (Canindé): 497,18
- Música (Itapipoca): 606,71
- Música (Fortaleza): 669,58
- Música (Limoeiro do Norte): 582,76
- Teatro (Fortaleza): 653,59
- Pedagogia (Canindé): 646,33
Ciências Sociais, Turismo e Gestão
- ABI - Educação física (Juazeiro do Norte): 636,69
- Educação física (Canindé) - Matutino: 631,42
- Educação física (Canindé) - Vespertino: 602,62
- Educação física (Limoeiro do Norte): 606,67
- Geografia (Quixadá): 611,49
- Geografia (Iguatu) - Matutino: 620,8
- Geografia (Iguatu) - Vespertino: 628,09
- Gestão ambiental (Paracuru) - Vespertino: 536,04
- Gestão ambiental (Paracuru) - Noturno: 555,14
- Gestão ambiental (Camocim): 586,2
- Gestão de turismo (Canindé) - Matutino: 562,23
- Gestão de turismo (Canindé) - Vespertino: 551,54
- Gestão desportiva e de lazer (Fortaleza): 647,33
- Hotelaria (Aracati) - Vespertino: 555,99
- Hotelaria (Aracati) - Noturno: 580,8
- Hotelaria (Baturité): 536,31
- Hotelaria (Fortaleza): 645,98
- Turismo (Fortaleza) - Vespertino: 651,18
- Turismo (Fortaleza) - Noturno: 657,81
- Serviço social (Iguatu): 620,11
Ciências Agrárias e da Terra
- Agronomia (Limoeiro do Norte): 597,59
- Agronomia (Tianguá): 641,0
- Agronomia (Sobral): 629,27
- Zootecnia (Umirim): 576,33
- Zootecnia (Crato): 590,0
- Zootecnia (Crateús): 641,66
- Zootecnia (Boa Viagem): 594,09
- Engenharia agrícola (Iguatu): 613,41
- Engenharia ambiental e sanitária (Quixadá): 614,39
- Engenharia ambiental e sanitária (Limoeiro do Norte): 600,34
- Engenharia ambiental e sanitária (Juazeiro do Norte): 590,64
- Engenharia ambiental e sanitária (Maracanaú): 609,73
- Engenharia de aquicultura (Morada Nova): 549,12
- Engenharia de aquicultura (Aracati): 578,56
- Engenharia de pesca (Acaraú): 615,52
- Saneamento ambiental (Sobral): 589,93
Matemática, Física e Química
- Física (Fortaleza): 629,61
- Física (Cedro) - Vespertino: 546,92
- Física (Cedro) - Noturno: 506,51
- Física (Itapipoca): 654,45
- Física (Horizonte): 560,57
- Física (Acaraú): 637,02
- Física (Maranguape): 529,75
- Física (Sobral) - Vespertino: 641,3
- Física (Sobral) - Noturno: 650,42
- Física (Tianguá): 653,47
- Física (Crateús): 635,72
- Matemática (Maracanaú): 650,52
- Matemática (Crateús): 673,75
- Matemática (Cedro) - Matutino: 598,43
- Matemática (Cedro) - Noturno: 578,32
- Matemática (Fortaleza): 670,31
- Matemática (Canindé) - Matutino: 637,11
- Matemática (Canindé) - Vespertino: 599,74
- Matemática (Juazeiro do Norte) - Matutino: 665,15
- Matemática (Juazeiro do Norte) - Vespertino: 671,22
- Matemática (Sobral): 679,09
- Matemática (Caucaia): 634,56
- Matemática (Maranguape): 576,55
- Química (Iguatu): 610,16
- Química (Maracanaú): 605,17
- Química (Quixadá): 651,11
- Química (Camocim): 608,19
- Química (Ubajara): 580,59
- Química (Aracati): 578,77
- Química (Boa Viagem): 574,85
- Química (Caucaia): 622,69
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
- Interdisciplinar em ciências naturais (Brejo Santo): 600,58
- Engenharia de materiais (Juazeiro do Norte): 601,06
- Química (Brejo Santo): 611,78
- Arquivologia (Juazeiro do Norte): 618,44
- Museologia (Juazeiro do Norte): 627,83
- Agronomia (Crato): 630,61
- Biblioteconomia (Juazeiro do Norte): 631,36
- Música (Juazeiro do Norte): 637,03
- Letras - Libras (Juazeiro do Norte): 638,12
- Pedagogia (Brejo Santo): 642,54
- Física (Brejo Santo): 643,24
- Matemática (Brejo Santo): 648,96
- Administração pública e gestão social (Juazeiro do Norte): 653,81
- Administração (Juazeiro do Norte): 666,99
- Biologia (Brejo Santo): 666,99
- Filosofia Bacharelado (Juazeiro do Norte): 673,61
- Matemática computacional (Juazeiro do Norte): 676,01
- Design (Juazeiro do Norte): 678,98
- Engenharia civil (Juazeiro do Norte): 680,88
- Ciências contábeis (Juazeiro do Norte): 684,38
- Filosofia Licenciatura (Juazeiro do Norte): 687,99
- Jornalismo (Juazeiro do Norte): 704,27
- Medicina veterinária (Crato): 711,66
- Farmácia (Barbalha): 722,92
- Psicologia (Barbalha): 726,13
- Ciência da computação (Juazeiro do Norte): 759,47
- Engenharia de software (Juazeiro do Norte): 782,24
- Medicina (Barbalha): 794,93
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
- História (São Francisco do Conde): 573,28
- Humanidades (Redenção): 637,56
- Agronomia (Redenção): 641,76
- Física (Redenção): 647,35
- Engenharia de alimentos (Redenção): 649,7
- Antropologia (Redenção): 657,09
- Engenharia de energias (Redenção): 671,88
- História (Redenção): 675,16
- Letras - Língua inglesa (Redenção): 676,72
- Química (Redenção): 678,45
- Administração pública (Redenção): 681,85
- Ciências biológicas (Redenção): 708,33
- Letras - Língua portuguesa (Redenção): 712,14
- Ciências contábeis (Redenção): 716,41
- Matemática (Redenção): 716,78
- Farmácia (Redenção): 728,49
- Serviço social (Redenção): 732,19
- Enfermagem (Redenção): 736,12
- Engenharia de computação (Redenção): 750,83
- Relações internacionais (São Francisco do Conde): 761,33
- Pedagogia (Redenção): 769,29
- Medicina (Baturité): 861,19