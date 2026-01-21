Cada R$ 1 gasto por turistas rende R$ 1,37 à economia de Fortaleza

Cada real gasto por turistas em Fortaleza gera um efeito que vai além do consumo imediato / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O turismo em Fortaleza representa mais do que lazer e experiência: atua como mecanismo de dinamização econômica.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

É o que revela um estudo do Observatório do Turismo da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), que analisa o impacto dos gastos de visitantes em segmentos como hospedagem, alimentação, transporte, cultura e comércio.



LEIA MAIS | Voo Fortaleza–Madri terá impacto econômico de R$ 120 milhões, projeta Setur O levantamento aponta que cada R$ 1 gasto pelos turistas retorna como R$ 1,37 à economia local, considerando efeitos diretos e indiretos.

A pesquisa busca quantificar como o consumo de visitantes se reflete na produção de bens e serviços, geração de empregos, salários e arrecadação de tributos na capital cearense.



Emprego, salários e cadeia produtiva

De acordo com o levantamento, a cada R$ 1 milhão injetado na economia por turistas são geradas, em média, 30 ocupações diretas e indiretas.

O resultado evidencia como o fluxo turístico está associado à criação de postos de trabalho em diferentes elos da cadeia produtiva.

Também segundo o estudo, cada R$ 1 gasto por visitantes eleva em R$ 0,40 a massa salarial dos trabalhadores vinculados às atividades impactadas pelo turismo, desde recepção em hotéis até vendedores em lojas de artesanato.

