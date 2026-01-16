Ceará leva projeto de exportação de carnes a feira em Dubai

Ceará estrutura projeto halal e leva estratégia de exportação ao mercado árabe em feira de Dubai / Crédito: Pedro Gabrielsen

O Estado do Ceará começa a estruturar uma estratégia para acessar o mercado de alimentos halal, voltado a países de maioria muçulmana, com foco inicial na exportação de carne de ovinos e caprinos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A iniciativa será apresentada internacionalmente durante a Gulfood 2026, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do Oriente Médio, que ocorre entre 26 e 30 de janeiro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



A participação marca o lançamento do Projeto Halal Ceará, coordenado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com entidades como FAEC/SENAR, Embrapa, universidades e institutos federais.

A proposta se trata de adequar a produção local às exigências religiosas e técnicas do Islã, permitindo que produtores cearenses possam acessar mercados do Oriente Médio e do Norte da África.

Segundo a SDE, a estratégia tem como eixo central a organização da cadeia produtiva de ovinos e caprinos, atividade tradicional em áreas do interior do Estado, especialmente no semiárido.



A Gulfood é considerada a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio e reúne compradores, produtores e representantes de governos de diversos países. A edição de 2026 terá foco em tendências de mercado, inovação, sustentabilidade e geração de negócios internacionais, com a participação de delegações brasileiras.

Além da vitrine internacional, o Governo do Estado trabalha na definição de territórios estratégicos no interior do Ceará para a instalação de abatedouros e estruturas de apoio à cadeia produtiva. Um estudo com esse mapeamento deve ser apresentado pela SDE na segunda quinzena de janeiro.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho, a participação do Ceará na Gulfood está associada à atração de investimentos e à organização da produção local. “A presença do Estado em um evento desse porte faz parte de uma estratégia para ampliar mercados e fortalecer a economia rural, com geração de emprego e renda”, afirmou.

