Paracuru abre concurso para Educação com 131 vagas e salários de até R$ 5,3 milPrefeitura de Paracuru lançou edital de concurso para a Educação com vagas de nível médio e superior; provas ocorrem em abril de 2026
A Prefeitura de Paracuru publicou o edital do concurso público para o preenchimento de 131 vagas no quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação.
As oportunidades contemplam cargos de nível superior, voltados à docência, e de nível médio, para a função de secretário escolar. O certame será executado pelo Instituto Consulpam.
Os salários variam de R$ 2.300 a R$ 5.376,56, com carga horária de 40 horas semanais, conforme o cargo. As provas estão previstas para o dia 26 de abril de 2026, com aplicação preferencialmente no município de Paracuru.
Cargos e número de vagas
Do total de vagas ofertadas, 107 são destinadas a professores, distribuídas entre a Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e disciplinas específicas. Outras 24 vagas são para o cargo de secretário escolar, de nível médio.
As vagas para professores estão distribuídas da seguinte forma:
- Professor de Educação Infantil: 35 vagas
- Professor do Ensino Fundamental I (anos iniciais): 25 vagas
- Professor de Matemática: 10 vagas
- Professor de Língua Portuguesa: 8 vagas
- Professor de Educação Física: 8 vagas
- Professor de História: 5 vagas
- Professor de Inglês: 5 vagas
- Professor de Geografia: 4 vagas
- Professor de Ciências: 4 vagas
- Professor de Arte/Educação: 3 vagas
Para o cargo de secretário escolar, são ofertadas 24 vagas, com exigência de curso técnico de nível médio na Secretaria Escolar, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
Salários e carga horária
Os cargos de professor contam com salário base de R$ 5.376,56, para jornada de 40 horas semanais. Já o cargo de secretário escolar oferece remuneração de R$ 2.300, também para carga horária de 40 horas semanais.
A taxa de inscrição é de R$ 140 para os cargos de nível superior e de R$ 100 para o cargo de nível médio.
Como será o concurso
O concurso terá caráter eliminatório e classificatório. Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, composta por questões de múltipla escolha.
Para os cargos de nível superior, haverá ainda:
- prova discursiva, aplicada no mesmo dia da prova objetiva;
- prova de títulos, de caráter classificatório, realizada em etapa posterior, conforme critérios previstos no edital.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 26 de abril de 2026, sendo:
- manhã, para os cargos de nível superior;
- tarde, para os cargos de nível médio.
Inscrições e isenção
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, no período de 6 a 26 de janeiro de 2026.
O edital prevê isenção da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem nos critérios legais, como inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e doadores de medula óssea. Os pedidos de isenção poderão ser feitos nos dias 7 e 8 de janeiro, mediante envio da documentação exigida.
Reserva de vagas
O concurso assegura a reserva de vagas conforme a legislação vigente. Do total ofertado:
- 5% são destinados a pessoas com deficiência (PcD);
- 20% são reservados a candidatos negros (pretos e pardos).
Os candidatos concorrem em igualdade de condições, respeitados os critérios específicos de cada modalidade de reserva. Para os candidatos negros, está prevista etapa de heteroidentificação.
Validade e edital
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.
Conforme a prefeita Gabi do Aquino, o certame integra as ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal de ensino.
Todas as informações detalhadas sobre requisitos, número de vagas por modalidade, conteúdo programático e cronograma completo estão disponíveis no edital publicado no site da banca organizadora.
