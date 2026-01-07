Paracuru abre concurso para Educação com 131 vagas

Provas estão previstas para o dia 26 de abril de 2026 / Crédito: Rodrigo Carvalho/Acervo O POVO/2 de setembro de 2015

A Prefeitura de Paracuru publicou o edital do concurso público para o preenchimento de 131 vagas no quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

Professor de Educação Infantil: 35 vagas



Professor do Ensino Fundamental I (anos iniciais): 25 vagas



Professor de Matemática: 10 vagas



Professor de Língua Portuguesa: 8 vagas



Professor de Educação Física: 8 vagas



Professor de História: 5 vagas



Professor de Inglês: 5 vagas



Professor de Geografia: 4 vagas



Professor de Ciências: 4 vagas



Professor de Arte/Educação: 3 vagas

Para o cargo de secretário escolar, são ofertadas 24 vagas, com exigência de curso técnico de nível médio na Secretaria Escolar, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Salários e carga horária

Os cargos de professor contam com salário base de R$ 5.376,56, para jornada de 40 horas semanais. Já o cargo de secretário escolar oferece remuneração de R$ 2.300, também para carga horária de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição é de R$ 140 para os cargos de nível superior e de R$ 100 para o cargo de nível médio.

