Prefeitura de Fortaleza nomeia 279 novos guardas municipais

Nomeação foi publicada no Diário Oficial e prevê entrega de documentos em janeiro e posse dos novos agentes no início de fevereiro

A Prefeitura de Fortaleza oficializou a nomeação de 279 novos guardas municipais aprovados em concurso público. O ato foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 5, e amplia o efetivo da Guarda Municipal da Capital.

Com a nomeação, os candidatos convocados entram agora na fase de entrega de exames médicos e documentação obrigatória. O procedimento deverá ser realizado entre os dias 12 e 23 de janeiro, conforme os prazos e orientações estabelecidos no edital publicado pelo Município.



A previsão é que a posse dos novos servidores ocorra no início de fevereiro. As datas, horários e demais detalhes sobre o ato de posse e os trâmites administrativos ainda serão divulgados oficialmente por meio do Diário Oficial.



Segundo a Prefeitura, os nomeados devem acompanhar atentamente as publicações no DOM para não perder prazos e garantir o cumprimento de todas as etapas exigidas até a efetivação no cargo.

