Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Fortaleza nomeia 279 novos guardas municipais

Prefeitura de Fortaleza nomeia 279 novos guardas municipais

Nomeação foi publicada no Diário Oficial e prevê entrega de documentos em janeiro e posse dos novos agentes no início de fevereiro
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de Fortaleza oficializou a nomeação de 279 novos guardas municipais aprovados em concurso público. O ato foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 5, e amplia o efetivo da Guarda Municipal da Capital.

Com a nomeação, os candidatos convocados entram agora na fase de entrega de exames médicos e documentação obrigatória. O procedimento deverá ser realizado entre os dias 12 e 23 de janeiro, conforme os prazos e orientações estabelecidos no edital publicado pelo Município.

Leia mais

A previsão é que a posse dos novos servidores ocorra no início de fevereiro. As datas, horários e demais detalhes sobre o ato de posse e os trâmites administrativos ainda serão divulgados oficialmente por meio do Diário Oficial.

Segundo a Prefeitura, os nomeados devem acompanhar atentamente as publicações no DOM para não perder prazos e garantir o cumprimento de todas as etapas exigidas até a efetivação no cargo.

A nomeação dos novos guardas representa o ingresso de servidores concursados na estrutura da Guarda Municipal de Fortaleza, com expectativa de reforço nas ações de segurança e proteção do patrimônio público na cidade.

Evandro Leitão responde sobre politicas para a segurança pública para Fortaleza l O POVO NEWS

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar