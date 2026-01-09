Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transnordestina recebe aporte de R$ 106 mi e obra chega a 79%

As obras da Ferrovia Transnordestina receberam um novo aporte de R$ 106,2 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) no início de 2026
As obras da ferrovia Transnordestina começaram em 2026 com um novo aporte de R$ 106,2 milhões em recursos públicos. O valor foi liberado por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e teve autorização da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) na última quinta-feira, 8.

O desembolso integra o termo aditivo de R$ 3,6 bilhões firmado em novembro de 2024 para a conclusão da ferrovia. Com a nova liberação, o total já repassado no âmbito desse aditivo chega a R$ 1,806 bilhão.

A expectativa do Governo Federal é alcançar R$ 2 bilhões em crédito do FDNE destinados ao empreendimento, com liberações feitas de forma gradual até 2027.

De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), os recursos são voltados à manutenção do ritmo das obras e à finalização da chamada Fase I da Transnordestina.

Ao todo, o projeto deverá demandar cerca de R$ 15 bilhões em investimentos, somando recursos públicos e privados. Desse montante, R$ 4,4 bilhões correspondem à participação da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros (SNFI), vinculada ao ministério.

Em que estágio está a ferrovia?

A Fase I da Transnordestina compreende um trecho de 1.206 quilômetros, ligando o município de São Miguel do Fidalgo, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará. Segundo dados oficiais, essa etapa do projeto alcançou 79% de execução física e tem previsão de conclusão até 2027.

Atualmente, todos os 22 lotes da ferrovia estão com a infraestrutura contratada. Essa fase é considerada estratégica por concentrar os trechos que permitirão a operação contínua da ferrovia até o porto cearense, um dos principais polos logísticos do Nordeste.

Em dezembro do ano passado, a Transnordestina deu um passo adicional com a realização dos primeiros testes de operação entre os estados do Piauí e do Ceará. A etapa foi possível após a emissão da Licença de Operação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Financiamento e acompanhamento das obras

Desde 2023, os recursos destinados à conclusão da ferrovia vêm sendo estruturados pela Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros. Conforme o MIDR, a estratégia envolve a repactuação de contratos e a liberação parcelada dos recursos, de acordo com o avanço físico das obras.

O ministério informa ainda que o acompanhamento da execução ocorre em conjunto com a Sudene e o Banco do Nordeste, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional. A avaliação da pasta é de que o modelo adotado busca dar maior previsibilidade ao projeto ao longo dos próximos anos.

Quando concluída, a Transnordestina deve ampliar a ligação entre áreas produtoras do interior do Nordeste — especialmente nos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará — e o Porto do Pecém, reforçando a infraestrutura logística da região.

