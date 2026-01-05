Procon Fortaleza fiscaliza listas de material escolar das escolas

Fiscalização do Procon Fortaleza apura denúncias de exigência de itens abusivos em listas de material escolar / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Procon Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 6, a Operação Material Escolar para fiscalizar listas de materiais exigidos por escolas particulares da Capital. Ao todo, 60 instituições foram notificadas e têm prazo de cinco dias para apresentar a relação completa dos itens solicitados aos alunos.

Durante as fiscalizações, o Procon já identificou a exigência de produtos como desinfetante, papel higiênico, álcool, sacos plásticos, rodos de espuma, copos descartáveis, entre outros itens considerados de uso coletivo.

Conforme o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, a operação também verifica práticas como a imposição de marcas específicas, a indicação obrigatória de livrarias e a compra forçada de livros, cadernos ou materiais diretamente nas próprias instituições de ensino. Essas condutas são proibidas pela legislação de defesa do consumidor.

