Economia azul no Ceará foca em estruturar linhas de investimento em 2026

O setor da chamada economia azul no Ceará, que reúne atividades econômicas ligadas ao ambiente marinho e costeiro, entra em 2026 com foco na estruturação de linhas de investimento e na organização dos segmentos que compõem esse ecossistema.

A articulação envolve governo, setor produtivo, academia e entidades nacionais e internacionais, em um momento de consolidação do debate no Estado.

A economia azul engloba desde atividades tradicionais, como pesca, aquicultura e turismo, até áreas menos associadas ao mar no imaginário comum, como cabos submarinos, energias renováveis offshore, biotecnologia e inovação tecnológica. Segundo representantes do setor, a proposta é tratar esse conjunto de atividades de forma integrada, como um grande ecossistema econômico.

De acordo com Igor Gonçalves, presidente da Câmara de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros da Adece, o Ceará tem uma trajetória historicamente ligada às atividades costeiras e busca agora fortalecer essa vocação a partir de uma atuação associativa.

