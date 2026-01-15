Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Economia azul no Ceará foca em estruturar linhas de investimento em 2026

Com articulação entre governo, setor produtivo e academia, a economia azul no Ceará avança em 2026 para estruturar os segmentos que compõem o ecossistema
Autor Mariah Salvatore
Mariah Salvatore Repórter
Tipo Notícia

O setor da chamada economia azul no Ceará, que reúne atividades econômicas ligadas ao ambiente marinho e costeiro, entra em 2026 com foco na estruturação de linhas de investimento e na organização dos segmentos que compõem esse ecossistema.

A articulação envolve governo, setor produtivo, academia e entidades nacionais e internacionais, em um momento de consolidação do debate no Estado.

A economia azul engloba desde atividades tradicionais, como pesca, aquicultura e turismo, até áreas menos associadas ao mar no imaginário comum, como cabos submarinos, energias renováveis offshore, biotecnologia e inovação tecnológica. Segundo representantes do setor, a proposta é tratar esse conjunto de atividades de forma integrada, como um grande ecossistema econômico.

De acordo com Igor Gonçalves, presidente da Câmara de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros da Adece, o Ceará tem uma trajetória historicamente ligada às atividades costeiras e busca agora fortalecer essa vocação a partir de uma atuação associativa.

A ideia é reunir diferentes atores para que o Estado se posicione de forma estratégica em um cenário global, acompanhando tendências internacionais e dialogando em nível de paridade com outros mercados.
A articulação ocorre em um contexto de ampliação das relações internacionais, especialmente com a União Europeia.

A proximidade histórica e logística com Portugal, além da conexão aérea e da presença de cabos submarinos ligando Fortaleza à Europa, são apontadas como fatores que facilitam esse diálogo.

Durante encontro promovido pela Blue Ceará, o economista português Miguel Marques destacou que a economia azul já tem peso relevante na economia europeia e mundial e tende a crescer nos próximos anos por envolver múltiplas cadeias produtivas.

Conforme ele, setores como pesca, turismo e energias renováveis convivem com outros ramos de forma direta ou indireta, ampliando o impacto econômico do segmento.

Miguel também apontou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode criar um ambiente favorável para investimentos no médio prazo, especialmente em regiões com condições naturais e capacidade produtiva, como o Ceará.

Para ele, o Estado reúne diferentes elos da economia azul, desde a cadeia alimentar do mar até infraestrutura, turismo e discussão sobre energias offshore.

No campo acadêmico e tecnológico, o debate tem avançado no sentido de integrar pesquisa, inovação e mercado.

A professora Fabíola Rocha da Universidade de Fortaleza (Unifor), avalia que a economia azul ainda é um conceito em construção, mas que traz como elemento central a sustentabilidade e a necessidade de conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e geração de renda.

Consoante ela, esse equilíbrio exige diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e a participação das comunidades envolvidas.

Na mesma linha, Rodrigo Avelino, do Laboratório Vortex do Parque Tecnológico, destaca que a presença de universidades, centros de pesquisa e ambientes de inovação permite que o Ceará avance da discussão conceitual para aplicações práticas.

A proposta, segundo ele, é inserir tecnologia e inteligência local em setores como turismo, agricultura marinha e inovação, fortalecendo a economia azul como um ecossistema produtivo.

Do ponto de vista do setor produtivo, a logística aparece como um dos principais desafios. Hudson Crizanto, da H&K Peixes Ornamentais, relata que o Ceará exporta pescado para dezenas de países, mas enfrenta dificuldades no transporte aéreo desde a pandemia, o que limita a expansão das vendas.
Crizanto explica que há mercado, produto e demanda, mas entraves logísticos ainda restringem o crescimento do setor.

Para Rômulo Alexandre, advogado e presidente da Câmara Setorial da Economia Azul da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece), e que também faz parte da organização do evento e da Blue Ceará, o momento atual é de consolidação do entendimento sobre o que é a economia azul e quais são as forças do Ceará dentro desse cenário.

Ele explica que a Câmara Setorial da Economia Azul mantém uma agenda anual de encontros e que o objetivo inicial é dar visibilidade a uma economia que já representa cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, embora a participação específica do Ceará ainda esteja em estudo.

A expectativa é que, a partir dessa organização, o Estado avance na definição de estratégias, incluindo taxonomias e diretrizes para investimentos. O planejamento espacial marinho brasileiro, previsto para ter avanços relevantes em 2026, também entra no radar do setor, já que envolve interesses diversos como pesca, energia, esporte e turismo.

Com uma extensa faixa litorânea, infraestrutura portuária, produção pesqueira relevante e conexão internacional por meio de cabos submarinos, o Ceará já concentra atividades ligadas à economia do mar.
Na avaliação do economista português a economia azul já se manifesta de forma concreta no Ceará, com atividades que vão da pesca à infraestrutura portuária, passando por energia e cabos submarinos.

O desafio, conforme os participantes do debate, é estruturar esse conjunto de iniciativas de forma integrada, criando condições para ampliar investimentos e fortalecer o setor nos próximos anos.

