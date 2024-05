Governo do Ceará e Embratur planejam aumento de voos internacionais em Fortaleza

O Aeroporto de Fortaleza deve ampliar quantidade semanal de voos internacionais Crédito: Marc Najera/unsplash

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tiveram um encontro para debater formas de atuação para ampliar a conectividade aérea no Estado. Atualmente, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza recebe 17 voos internacionais por semana. Até o fim do ano, serão mais cinco, totalizando 22 voos vindos do exterior. As informações são do Portal de Dados da Embratur. Para o presidente da agência, Marcelo Freixo, ampliar a conectividade aérea com a parceria é trazer ainda mais crescimento para o Estado por meio do turismo.

“A cooperação com o Ceará para trazer mais voos internacionais é onde a gente enxerga uma grande oportunidade de crescimento para o Nordeste. A gente enxerga o potencial de muitos mais voos, e estamos atuando juntamente com o Estado para trazer mais turistas internacionais para desfrutar dos destinos cearenses que são repletos de cultura, gastronomia, ecoturismo e muita diversidade." Já o governador Elmano de Freitas espera que a atuação conjunta, entre outros objetivos, melhore os índices de visitação do Estado mesmo em baixa temporada, que compreende os meses de março a maio. “Tivemos uma reunião de alinhamento de pontos. Queremos crescer a oferta de voos usando a Embratur, usando as ferramentas do Estado, usando as ferramentas do Aeroporto, atuando com as companhias aéreas de diversas formas, com a intenção de aumentar o turismo, aumentar a competitividade e diminuir a baixa temporada no Estado”, pontuou Freitas.