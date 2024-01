Ministério do Turismo fechará acordo para 14 obras no Ceará

Turismo religioso será estimulado no Cariri, a exemplo do turismo que gira em torno da Menina Benigna Crédito: Fabio Lima

Atualizado às 16h36 O Governo Federal firmará acordo para 14 obras voltadas a fomentar o turismo no Ceará na sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, no Palácio da Abolição, juntamente ao governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A informação, em entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, foi dada pelo ministro do Turismo do Governo Federal, Celso Sabino (União-PA).

Além disso, ele disse que fará visitas a cidades da região do Cariri para apresentar projetos a serem executados e fomentar o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) entre empresários. A ideia é que empresas do setor turístico possam captar recursos por meio do crédito, com taxa de 8% ao ano e carência de até cinco anos para começar a pagar e depois mais 10 anos disponíveis para quitar o valor do empréstimo. Os municípios a serem visitados pelo ministro são Juazeiro do Norte, Crato, Nova Olinda e Santana do Cariri. Nesta última ele reforça investimentos em turismo religioso, já que a cidade virou polo de romaria com a beatificação da Menina Benigna, mas que falta ainda o passo da canonização.

Municípios beneficiados Na agenda com o governador, o ministro vai anunciar parcerias cujo montante soma quase R$ 28 milhões em ações de fomento ao turismo beneficiando 11 municípios: Lavras da Mangabeira, Morada Nova, Quixelô, Aiuaba, Trairi, Iguatu, Solonópole, Tejuçuoca, Pedra Branca, Beberibe e Nova Russas. Conforme comunicado à imprensa feito pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), "os recursos serão destinados a construções, reformas e pavimentações de acessos a equipamentos turísticos". A nota acrescenta ainda que, por meio da Pasta, "será feita também a reforma e construção de infraestrutura na rota do Caminho de Assis, percurso que abriga os devotos de São Francisco durante o trajeto até a cidade romeira de Canindé".