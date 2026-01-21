Fortaleza terá 18º cabo submarino com foco em IA

Obras para instalação do cabo devem começar no segundo semestre de 2026 / Crédito: FABIO LIMA

Maior ponto de cabos submarinos de fibra óptica das Américas, Fortaleza vai ter mais uma conexão e ampliar para 18 as infraestruturas do tipo conectadas na Praia do Futuro a partir de uma nova rota em construção pela V.Tal, com foco em atender a demanda por inteligência artificial (IA). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O investimento não foi revelado e o início da construção é previsto para o segundo semestre de 2026, com conclusão estimada entre 2029 e 2030.

Batizado de Synapse, o cabo tem as pontas ancoradas entre Tuckerton (New Jersey, EUA) e Praia Grande (São Paulo, BRA) em um percurso de 9,7 mil quilômetros.

Na Praia do Futuro, o Synapse vai ser conectado ao data center Mega Lobster, da Tecto - empresa do mesmo grupo e cuja conexão de fibra é de exclusividade da V.Tal. O equipamento foi inaugurado no fim de 2025 e, atualmente, é o maior do Nordeste em operação, com capacidade de 20 megawatts de potência total. "A integração fortalece a posição estratégica de Fortaleza como hub internacional de conectividade e atende à crescente demanda por infraestrutura digital de alta capacidade e baixa latência", disse a V.Tal em nota.