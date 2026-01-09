CE tem melhor resultado da história em turistas internacionais

Ceará tem melhor resultado da série histórica em volume de turistas internacionaisResultado representa ainda um crescimento de 19,46% em relação a 2024, quando foram registrados 96.882 turistas estrangeiro
O Ceará obteve o melhor resultado da série histórica em 2025, com 115.735 turistas internacionais desembarcando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.
A melhor marca anterior havia sido obtida no pré-pandemia, em 2019, quando esse número chegou a 112.920.
O resultado representa ainda um crescimento de 19,46% em relação a 2024, quando foram registrados 96.882 turistas estrangeiros chegando ao Estado via Fortaleza.
Leia mais
De acordo com a Secretaria do Turismo do Ceará, em comunicado, “o desempenho reforça o posicionamento do Ceará no cenário nacional e internacional, refletindo avanços na conectividade aérea, na promoção do destino e na qualificação da infraestrutura turística”.
Ainda conforme a Pasta, “o desempenho de 2025 reafirma o turismo como um dos principais motores da economia cearense, gerando emprego, renda e novas oportunidades, além de projetar o Ceará como um destino cada vez mais competitivo no mercado internacional”.
Os dados também mostram uma diversificação dos mercados emissores. O maior crescimento proporcional foi da América do Sul, com alta de 93,64% em comparação com 2024. O principal destaque na região foi o Chile, que apresentou um crescimento de 980,9%, saltando de 293 para 3.167 turistas, entre 2024 e 2025. Já a Argentina registrou aumento de 59,8%, totalizando 14.204 visitantes no ano passado.
A Europa manteve a liderança em volume absoluto de turistas estrangeiros, tendo a França como principal emissor e crescimento de 44,7%, passando a 20.750 turistas. Já Portugal registrou alta de 14,2%, com 17.307 visitantes. O único mercado a apresentar retração significativa no período foi o norte-americano, com queda de 23,5%.
Segundo o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, o resultado histórico é reflexo de uma estratégia integrada de governo e de investimentos contínuos no setor. “Temos trabalhado de forma planejada para ampliar a conectividade aérea, fortalecer a promoção do destino e garantir que o turista encontre infraestrutura, segurança e experiências de qualidade.”, destacou o secretário.
Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado