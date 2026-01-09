CE tem melhor resultado da história em turistas internacionais

França é o principal emissor para o Ceará, com 20.750 turistas em 2025 / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará obteve o melhor resultado da série histórica em 2025, com 115.735 turistas internacionais desembarcando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Ainda conforme a Pasta, “o desempenho de 2025 reafirma o turismo como um dos principais motores da economia cearense, gerando emprego, renda e novas oportunidades, além de projetar o Ceará como um destino cada vez mais competitivo no mercado internacional”. Os dados também mostram uma diversificação dos mercados emissores. O maior crescimento proporcional foi da América do Sul, com alta de 93,64% em comparação com 2024. O principal destaque na região foi o Chile, que apresentou um crescimento de 980,9%, saltando de 293 para 3.167 turistas, entre 2024 e 2025. Já a Argentina registrou aumento de 59,8%, totalizando 14.204 visitantes no ano passado. A Europa manteve a liderança em volume absoluto de turistas estrangeiros, tendo a França como principal emissor e crescimento de 44,7%, passando a 20.750 turistas. Já Portugal registrou alta de 14,2%, com 17.307 visitantes. O único mercado a apresentar retração significativa no período foi o norte-americano, com queda de 23,5%.