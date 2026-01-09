Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CE tem melhor resultado da história em turistas internacionais

Ceará tem melhor resultado da série histórica em volume de turistas internacionais

Resultado representa ainda um crescimento de 19,46% em relação a 2024, quando foram registrados 96.882 turistas estrangeiro
Atualizado às Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará obteve o melhor resultado da série histórica em 2025, com 115.735 turistas internacionais desembarcando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

A melhor marca anterior havia sido obtida no pré-pandemia, em 2019, quando esse número chegou a 112.920.

O resultado representa ainda um crescimento de 19,46% em relação a 2024, quando foram registrados 96.882 turistas estrangeiros chegando ao Estado via Fortaleza.

Leia mais

De acordo com a Secretaria do Turismo do Ceará, em comunicado, “o desempenho reforça o posicionamento do Ceará no cenário nacional e internacional, refletindo avanços na conectividade aérea, na promoção do destino e na qualificação da infraestrutura turística”.

Ainda conforme a Pasta, “o desempenho de 2025 reafirma o turismo como um dos principais motores da economia cearense, gerando emprego, renda e novas oportunidades, além de projetar o Ceará como um destino cada vez mais competitivo no mercado internacional”.

Os dados também mostram uma diversificação dos mercados emissores. O maior crescimento proporcional foi da América do Sul, com alta de 93,64% em comparação com 2024. O principal destaque na região foi o Chile, que apresentou um crescimento de 980,9%, saltando de 293 para 3.167 turistas, entre 2024 e 2025. Já a Argentina registrou aumento de 59,8%, totalizando 14.204 visitantes no ano passado.

A Europa manteve a liderança em volume absoluto de turistas estrangeiros, tendo a França como principal emissor e crescimento de 44,7%, passando a 20.750 turistas. Já Portugal registrou alta de 14,2%, com 17.307 visitantes. O único mercado a apresentar retração significativa no período foi o norte-americano, com queda de 23,5%.

Segundo o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, o resultado histórico é reflexo de uma estratégia integrada de governo e de investimentos contínuos no setor. “Temos trabalhado de forma planejada para ampliar a conectividade aérea, fortalecer a promoção do destino e garantir que o turista encontre infraestrutura, segurança e experiências de qualidade.”, destacou o secretário.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar