Transnordestina realiza 2º teste de transporte grãos no Ceará

A composição sai do Piauí neste domingo, 11, com 20 vagões de sorgo, dando sequência às operações de teste da ferrovia / Crédito: FCO FONTENELE

A ferrovia Transnordestina realiza sua segunda viagem de teste para o transporte de grãos com destino ao Ceará, neste domingo, 11 de janeiro de 2026. A operação prevê o deslocamento de 20 vagões carregados com sorgo, que sairão do Piauí com destino a Iguatu, na região Centro-Sul do Estado.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A composição ferroviária parte às 14h do Terminal Intermodal do Piauí, localizado em Bela Vista do Piauí, e tem previsão de chegada entre 5h e 6h da segunda-feira, 12, ao Terminal Logístico de Iguatu. A carga será destinada às granjas da região central do Ceará.

A viagem marca a segunda operação de teste da Transnordestina com transporte de grãos, dando sequência à primeira experiência realizada em dezembro do ano passado, quando a ferrovia transportou milho ao longo do mesmo trecho.

Na operação deste domingo, serão utilizados 20 vagões carregados com sorgo, grão amplamente utilizado na alimentação animal. O percurso conecta o Sul do Piauí ao interior cearense, passando por trechos já concluídos da ferrovia.

