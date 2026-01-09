Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transnordestina realiza 2º teste de transporte grãos no Ceará

Transnordestina realiza 2ª viagem teste com transporte de grãos para o Ceará

A segunda viagem de teste da ferrovia levará sorgo do Piauí ao Centro-Sul do Ceará, com destino às granjas da região
A ferrovia Transnordestina realiza sua segunda viagem de teste para o transporte de grãos com destino ao Ceará, neste domingo, 11 de janeiro de 2026.

A operação prevê o deslocamento de 20 vagões carregados com sorgo, que sairão do Piauí com destino a Iguatu, na região Centro-Sul do Estado.

A composição ferroviária parte às 14h do Terminal Intermodal do Piauí, localizado em Bela Vista do Piauí, e tem previsão de chegada entre 5h e 6h da segunda-feira, 12, ao Terminal Logístico de Iguatu. A carga será destinada às granjas da região central do Ceará.

A viagem marca a segunda operação de teste da Transnordestina com transporte de grãos, dando sequência à primeira experiência realizada em dezembro do ano passado, quando a ferrovia transportou milho ao longo do mesmo trecho.

Na operação deste domingo, serão utilizados 20 vagões carregados com sorgo, grão amplamente utilizado na alimentação animal. O percurso conecta o Sul do Piauí ao interior cearense, passando por trechos já concluídos da ferrovia.

A primeira viagem experimental, realizada em dezembro, teve como objetivo verificar as condições operacionais do trecho, incluindo tempo de deslocamento, logística de carregamento e descarregamento e integração entre os terminais. À época, a carga também foi destinada ao mercado cearense.

Com a nova operação, a Transnordestina volta a testar o escoamento ferroviário de grãos entre estados do Nordeste, utilizando a estrutura já disponível ao longo da linha férrea. A iniciativa faz parte da fase de testes da ferrovia antes da ampliação regular das operações de transporte de cargas.

A Transnordestina é um dos principais projetos de infraestrutura logística da região Nordeste e tem como objetivo ligar áreas produtoras do interior aos portos e centros consumidores, reduzindo custos de transporte e ampliando alternativas logísticas para o setor produtivo.

