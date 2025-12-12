Hub criativo para juventudes das favelas é inaugurado em Fortaleza

Representantes da CUFA, Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Banco do Nordeste durante o lançamento do Favela Hub, voltado à formação e geração de renda para juventudes periféricas / Crédito: Fernando Cavalcante

A iniciativa, construída em parceria pelo Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, Central Única das Favelas (Cufa) e Banco do Nordeste, busca transformar talentos de comunidades periféricas em empreendedores, produtores de conteúdo, profissionais de tecnologia e criadores de soluções inovadoras.

Inaugurado na Praia de Iracema, o Favela Hub reúne formação profissional, tecnologia e economia criativa com foco na inclusão produtiva de jovens das periferias de Fortaleza Crédito: Fernando Cavalcante O objetivo central, segundo as autoridades e lideranças entrevistadas, é direto: incluir social e produtivamente a juventude, colocando-a no mercado “com dinheiro no bolso”, como sintetizou a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar.

O hub começa com investimento inicial de R$ 2,5 milhões, aplicado pela Cufa com apoio dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Educação, e já nasce com parcerias estruturadas para formação, crédito, infraestrutura tecnológica e oportunidades reais de geração de renda.



Um ponto de encontro entre juventude, tecnologia e vocação criativa

O secretário-executivo de Esporte, Juventude e Lazer e gestor do FavelaHub, Neto Muniz, explica que a escolha da Praia de Iracema não é acidental. O território, historicamente ocupado por juventudes de vários bairros da Capital, já é ponto de convivência, o que facilita a chegada dos cursos, mentorias e atividades do hub.

“A Praia de Iracema se tornou um point da juventude. Se eles já vêm para cá para se divertir, por que não oferecer também um espaço onde eles aprendam, produzam e se sintam pertencentes?”, afirma Neto Muniz.

Ele destaca que o Favela Hub reúne coworking, estúdios de audiovisual e podcast, oficinas, palestras, estúdio de conteúdos digitais, espaço de empreendedorismo, além de uma agência de comunicação com linguagem das favelas.

