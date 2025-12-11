Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crédito sem juros do Governo do Ceará tem limite de R$ 21 mil

Com o Programa Dinheiro na Mão somado ao Ceará Credi, Estado estima quintuplicar as operações de crédito, saindo da média de 20 mil para 100 mil
Beatriz Cavalcante
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
O Programa Dinheiro na Mão, microcrédito orientado que terá o juro subsidiado pelo Governo do Ceará, pode ser acessado somente uma vez e terá o limite de R$ 21 mil, ficando vedado o empréstimo em diferentes bancos.

Mais um detalhe é que o beneficiário pagará o valor total com juros e o Estado fará o ressarcimento integral dos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta.

Os empréstimos devem ter amortização em parcelas mensais e sucessivas, com prazo total de 4 a 12 meses.

O projeto foi lançado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE), e, com a operacionalização somada ao já existente Ceará Credi, o Estado estima quintuplicar as operações de financiamento, saindo da média de 20 mil para 100 mil.

Atualmente, o valor médio de empréstimo pelos cearenses fica na casa dos R$ 3 mil. A expectativa é que a média seja parecida.

Além disso, foi anunciado que o Banco do Nordeste (BNB), que disponibiliza R$ 300 milhões para a linha de crédito, é apenas a primeira instituição.

Isso porque o programa tem um site específico (clique aqui) para que os empreendedores se inscrevam e busquem a melhor opção. O Estado está aberto a bancos públicos e privados que queiram aderir. 

Com o BNB, o contrato de R$ 300 milhões vai até o fim de 2026, mas o governador Elmano de Freitas (PT) disse que pode haver reposição de mais valores e continuidade para próximos anos.

Sobre o público-alvo, formado por microempreendedores individuais (MEI), microempreendedores informais e trabalhadores informais que desejam investir no próprio negócio, eles somente terão os juros pagos pelo Governo do Ceará se ficarem adimplentes, ou seja, pagarem o financiamento em dia.

Caso o tomador fique inadimplente, ele não perde o contrato, mas o Estado não vai cobrir os juros naquele mês. Ou seja, o benefício é retomado quando da regularização.

Programa supera Ceará Credi no primeiro ano

O novo programa, já de início, supera todos os desembolsos do Ceará Credi, que foi lançado em 2021 e, em quatro anos, liberou R$ 292,33 milhões crédito para mais de 115,93 mil micro e pequenos empreendedores cearenses.

Focado nos pequenos negócios, o Ceará Credi oferta quatro linhas: microempreendedores, cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária, microempresas e o Ceará Credi Mulher. Além do dinheiro, há ainda capacitações para os beneficiados saberem aplicar os recursos.

 

As mulheres foram maioria no total de tomadas de crédito, chegando a R$ 210,48 milhões e 83.571 atendidas desde 2021, segundo os dados compilados pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) a pedido do O POVO.

No governo Elmano, o montante desembolsado pelo Ceará Credi soma mais da metade do total, com R$ 172,29 milhões contabilizados e um total de 69.995 empreendedores atendidos - dos quais 53.214 foram mulheres.

Prioridades

O novo programa de crédito é apontado por Elmano como uma das prioridades do Governo do Ceará para 2026. Perguntado sobre os planos para o próximo ano, ele respondeu sinalizando diversos focos em áreas estratégicas para o Estado.

“Temos que concluir o que estamos fazendo para entregar para o povo cearense. Agora, o foco é a conclusão. Todas as escolas, o Hospital de Crateús, ter avançado bastante e estar perto da conclusão dos hospitais de Iguatu e Baturité, levar centros de tratamento de câncer para outras regiões do Estado, ter um pacote de estradas e um novo programa de crédito”, listou. (Com Samuel Pimentel e Armando de Oliveira Lima)

Tira-dúvidas do Programa Dinheiro na Mão

Habilitação no Cadastro da Secretaria do Trabalho (SET): Você deve se enquadrar como microempreendedor individual (MEI), microempreendedor informal ou trabalhador Informal.

Contratação do Crédito:

  • Com sua habilitação confirmada, os dados da plataforma serão integrados/repassados à instituição financeira credenciada
  • A instituição financeira fará a análise de risco, a consulta bancária e a decisão final sobre a concessão do crédito (valor máximo de R$ 21 mil)
  • Assine o contrato de crédito e o Termo de adesão ao programa

Recebimento do Subsídio:

  • Pague pontualmente a parcela mensal do seu empréstimo (Valor Principal + Juros)
  • A SET, por meio da Instituição Financeira, fará o ressarcimento integral do valor correspondente aos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta

Atenção: o subsídio é limitado a uma única operação de crédito ativa por beneficiário e só é válido enquanto o pagamento das parcelas estiver em dia.

Serviço

Programa Dinheiro na Mão

Onde acessar: dinheironamao.trabalho.ce.gov.br 

AO VIVO: Elmano de Freitas fala sobre eleições 2026, segurança pública e outros temas; acompanhe

