Crédito sem juros do Governo do Ceará tem limite de R$ 21 mil

Crédito sem juros do Governo do Ceará tem limite de R$ 21 milCom o Programa Dinheiro na Mão somado ao Ceará Credi, Estado estima quintuplicar as operações de crédito, saindo da média de 20 mil para 100 mil
O Programa Dinheiro na Mão, microcrédito orientado que terá o juro subsidiado pelo Governo do Ceará, pode ser acessado somente uma vez e terá o limite de R$ 21 mil, ficando vedado o empréstimo em diferentes bancos.
Mais um detalhe é que o beneficiário pagará o valor total com juros e o Estado fará o ressarcimento integral dos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta.
Os empréstimos devem ter amortização em parcelas mensais e sucessivas, com prazo total de 4 a 12 meses.
O projeto foi lançado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE), e, com a operacionalização somada ao já existente Ceará Credi, o Estado estima quintuplicar as operações de financiamento, saindo da média de 20 mil para 100 mil.
Atualmente, o valor médio de empréstimo pelos cearenses fica na casa dos R$ 3 mil. A expectativa é que a média seja parecida.
Além disso, foi anunciado que o Banco do Nordeste (BNB), que disponibiliza R$ 300 milhões para a linha de crédito, é apenas a primeira instituição.
Isso porque o programa tem um site específico (clique aqui) para que os empreendedores se inscrevam e busquem a melhor opção. O Estado está aberto a bancos públicos e privados que queiram aderir.
Com o BNB, o contrato de R$ 300 milhões vai até o fim de 2026, mas o governador Elmano de Freitas (PT) disse que pode haver reposição de mais valores e continuidade para próximos anos.
Sobre o público-alvo, formado por microempreendedores individuais (MEI), microempreendedores informais e trabalhadores informais que desejam investir no próprio negócio, eles somente terão os juros pagos pelo Governo do Ceará se ficarem adimplentes, ou seja, pagarem o financiamento em dia.
Caso o tomador fique inadimplente, ele não perde o contrato, mas o Estado não vai cobrir os juros naquele mês. Ou seja, o benefício é retomado quando da regularização.
Programa supera Ceará Credi no primeiro ano
O novo programa, já de início, supera todos os desembolsos do Ceará Credi, que foi lançado em 2021 e, em quatro anos, liberou R$ 292,33 milhões crédito para mais de 115,93 mil micro e pequenos empreendedores cearenses.
Focado nos pequenos negócios, o Ceará Credi oferta quatro linhas: microempreendedores, cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária, microempresas e o Ceará Credi Mulher. Além do dinheiro, há ainda capacitações para os beneficiados saberem aplicar os recursos.
As mulheres foram maioria no total de tomadas de crédito, chegando a R$ 210,48 milhões e 83.571 atendidas desde 2021, segundo os dados compilados pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) a pedido do O POVO.
No governo Elmano, o montante desembolsado pelo Ceará Credi soma mais da metade do total, com R$ 172,29 milhões contabilizados e um total de 69.995 empreendedores atendidos - dos quais 53.214 foram mulheres.
Prioridades
O novo programa de crédito é apontado por Elmano como uma das prioridades do Governo do Ceará para 2026. Perguntado sobre os planos para o próximo ano, ele respondeu sinalizando diversos focos em áreas estratégicas para o Estado.
“Temos que concluir o que estamos fazendo para entregar para o povo cearense. Agora, o foco é a conclusão. Todas as escolas, o Hospital de Crateús, ter avançado bastante e estar perto da conclusão dos hospitais de Iguatu e Baturité, levar centros de tratamento de câncer para outras regiões do Estado, ter um pacote de estradas e um novo programa de crédito”, listou. (Com Samuel Pimentel e Armando de Oliveira Lima)
Tira-dúvidas do Programa Dinheiro na Mão
Habilitação no Cadastro da Secretaria do Trabalho (SET): Você deve se enquadrar como microempreendedor individual (MEI), microempreendedor informal ou trabalhador Informal.
Contratação do Crédito:
- Com sua habilitação confirmada, os dados da plataforma serão integrados/repassados à instituição financeira credenciada
- A instituição financeira fará a análise de risco, a consulta bancária e a decisão final sobre a concessão do crédito (valor máximo de R$ 21 mil)
- Assine o contrato de crédito e o Termo de adesão ao programa
Recebimento do Subsídio:
- Pague pontualmente a parcela mensal do seu empréstimo (Valor Principal + Juros)
- A SET, por meio da Instituição Financeira, fará o ressarcimento integral do valor correspondente aos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta
Atenção: o subsídio é limitado a uma única operação de crédito ativa por beneficiário e só é válido enquanto o pagamento das parcelas estiver em dia.
Serviço
Programa Dinheiro na Mão
Onde acessar: dinheironamao.trabalho.ce.gov.br
