Crédito sem juros do Governo do Ceará tem limite de R$ 21 mil

O Programa Dinheiro na Mão, microcrédito orientado que terá o juro subsidiado pelo Governo do Ceará, pode ser acessado somente uma vez e terá o limite de R$ 21 mil, ficando vedado o empréstimo em diferentes bancos. Mais um detalhe é que o beneficiário pagará o valor total com juros e o Estado fará o ressarcimento integral dos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta.

Os empréstimos devem ter amortização em parcelas mensais e sucessivas, com prazo total de 4 a 12 meses.

O projeto foi lançado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE), e, com a operacionalização somada ao já existente Ceará Credi, o Estado estima quintuplicar as operações de financiamento, saindo da média de 20 mil para 100 mil. Atualmente, o valor médio de empréstimo pelos cearenses fica na casa dos R$ 3 mil. A expectativa é que a média seja parecida. Além disso, foi anunciado que o Banco do Nordeste (BNB), que disponibiliza R$ 300 milhões para a linha de crédito, é apenas a primeira instituição.

Isso porque o programa tem um site específico (clique aqui) para que os empreendedores se inscrevam e busquem a melhor opção. O Estado está aberto a bancos públicos e privados que queiram aderir. Com o BNB, o contrato de R$ 300 milhões vai até o fim de 2026, mas o governador Elmano de Freitas (PT) disse que pode haver reposição de mais valores e continuidade para próximos anos. Sobre o público-alvo, formado por microempreendedores individuais (MEI), microempreendedores informais e trabalhadores informais que desejam investir no próprio negócio, eles somente terão os juros pagos pelo Governo do Ceará se ficarem adimplentes, ou seja, pagarem o financiamento em dia.