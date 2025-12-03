Setor de autoescolas entrega carta a Lula em evento no Ceará

Setor de autoescolas entrega carta a Lula em evento da GM no Ceará; debate sobre regras da CNH avança no Congresso / Crédito: FCO FONTENELE

Representantes do setor de formação de condutores aproveitaram a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) no Ceará para entregar uma carta manifestando preocupação com possíveis mudanças nas regras de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O momento aconteceu nesta quarta-feira, 3 de dezembro, na inauguração da nova Planta Automotiva do Ceará (Pace), com produção inicial da Comexport para a General Motors, em Horizonte.

Vale destacar que apesar de o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ter aprovado na segunda-feira, 1º de dezembro, a resolução que simplifica o processo de obtenção da carteira, a medida valerá apenas a partir da publicação da resolução no Diário Oficial da União (DOU). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O documento entregue ao presidente alerta para impactos sociais e econômicos que, segundo o segmento, poderiam atingir cerca de 300 mil trabalhadores caso a proposta em discussão no Ministério dos Transportes avance.

A comitiva buscou chamar a atenção do presidente para o tema, mas o Governo Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre o conteúdo da carta.

