Ato lota Praia de Iracema e cobra fim dos feminicídios no Ceará

Mulheres e apoiadores de movimentos sociais ocuparam ruas de várias capitais brasileiras neste domingo, 7 / Crédito: Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

A Praia de Iracema foi tomada por uma multidão na tarde deste sábado, 7, em um dos maiores protestos já realizados em Fortaleza contra a violência de gênero. O ato, parte da mobilização nacional “Mulheres Vivas”, ocorre justamente na semana em que o Ceará registrou o maior número de feminicídios desde 2018, segundo dados da SSPDS.

Manifestação reflete a indignação com onda de violência Para a deputada estadual Larissa Gaspar (PT), presente ao ato, a força da manifestação reflete o acúmulo de dor e indignação. “Foi um ato muito importante, organizado inclusive de forma espontânea, diante de tantos casos estarrecedores de violência e feminicídio. A sociedade se organiza para ir às ruas dar um basta nessa violência que nos atinge diariamente”, afirmou. Ela destacou ainda a necessidade de orçamento robusto para políticas voltadas às mulheres, lembrando que sem recursos não se consolida prevenção nem responsabilização adequadas.

A estilista Daniella Gesser, 41, participou do ato com a boca simbolicamente tampada por uma mão pintada no rosto, em denúncia ao silenciamento e à violência sofrida pelas mulheres Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Segundo a social media Michele Macedo, uma das responsáveis pela convocação, o ato cresceu rapidamente.

“Foi tudo muito em cima da hora, mas a mulherada se juntou. Tem gente de Juazeiro do Norte, Sobral, Canindé, várias cidades. E tem muitos homens também — e isso é importante. Quem gosta das mulheres tem que proteger”, disse.