Satisfação do turista em Fortaleza sobe para 9,4 em 2025, aponta estudo

Avenida Beira-Mar é um dos locais apontados como destaques pelos turistas que visitam Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

A nota média dada por turistas que visitaram Fortaleza em 2025 subiu de 9,17 para 9,4. É o que aponta a 5ª edição da pesquisa “Perfil, Percepção da Satisfação e Felicidade do Turista em Fortaleza”, realizada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), por meio do Observatório de Turismo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Locais como a Beira Mar, a Praia do Futuro e a Praia de Iracema foram destaque entre as experiências citadas. Os aspectos mais marcantes apontados pelos visitantes foram os atrativos naturais (24%), seguido por experiências vividas (19%), receptividade (13,6%) e gastronomia (12,3%). A pesquisa aponta que 98% dos entrevistados voltariam a Fortaleza e 98,6% indicariam o destino. “Queremos, cada vez mais, que quem conheça Fortaleza possa se tornar um embaixador espontâneo, indicando para amigos e familiares nossas belezas e nossa receptividade”, comemorou a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá.