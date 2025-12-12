Satisfação do turista em Fortaleza sobe para 9,4 em 2025, aponta estudo

Satisfação do turista em Fortaleza sobe para 9,4 em 2025, aponta estudoNo ano passado, nota era de 9,17, Capital é pioneira na realização desse tipo de pesquisa, tendo iniciado levantamentos em 2022
A nota média dada por turistas que visitaram Fortaleza em 2025 subiu de 9,17 para 9,4. É o que aponta a 5ª edição da pesquisa “Perfil, Percepção da Satisfação e Felicidade do Turista em Fortaleza”, realizada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), por meio do Observatório de Turismo.
A média levou em consideração avaliações feitas por turistas na alta estação, entre julho e agosto deste ano.
A Capital é pioneira na realização desse tipo de pesquisa, tendo iniciado essas avaliações em 2022. Entre outros pontos, são avaliados os principais atrativos e pontos de melhoria apontados pelos visitantes.
No total, 89% dos turistas pesquisados afirmaram ter vivido experiências novas em Fortaleza.
Locais como a Beira Mar, a Praia do Futuro e a Praia de Iracema foram destaque entre as experiências citadas.
Os aspectos mais marcantes apontados pelos visitantes foram os atrativos naturais (24%), seguido por experiências vividas (19%), receptividade (13,6%) e gastronomia (12,3%). A pesquisa aponta que 98% dos entrevistados voltariam a Fortaleza e 98,6% indicariam o destino.
“Queremos, cada vez mais, que quem conheça Fortaleza possa se tornar um embaixador espontâneo, indicando para amigos e familiares nossas belezas e nossa receptividade”, comemorou a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá.
Conforme o estudo, 9% dos entrevistados vieram do Exterior, com destaque para países como Argentina, Estados Unidos e França. Os turistas brasileiros vieram, principalmente, de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Ao todo, 58% dos visitantes veio a Fortaleza pela primeira vez.
Entre os motivos apontados pelos turistas para visitar Fortaleza, o lazer lidera, com 67,5% apontando essa razão como a principal. Visitas a amigos ou parentes (12,9%), negócios (7,7%) e eventos (3,9%) aparecem na sequência.
A pesquisa foi realizada por meio de questionário digital, realizado no Aeroporto de Fortaleza.