Satisfação do turista em Fortaleza sobe para 9,4 em 2025, aponta estudo

No ano passado, nota era de 9,17, Capital é pioneira na realização desse tipo de pesquisa, tendo iniciado levantamentos em 2022
A nota média dada por turistas que visitaram Fortaleza em 2025 subiu de 9,17 para 9,4. É o que aponta a 5ª edição da pesquisa “Perfil, Percepção da Satisfação e Felicidade do Turista em Fortaleza”, realizada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), por meio do Observatório de Turismo.

A média levou em consideração avaliações feitas por turistas na alta estação, entre julho e agosto deste ano.

A Capital é pioneira na realização desse tipo de pesquisa, tendo iniciado essas avaliações em 2022. Entre outros pontos, são avaliados os principais atrativos e pontos de melhoria apontados pelos visitantes.

No total, 89% dos turistas pesquisados afirmaram ter vivido experiências novas em Fortaleza.

Locais como a Beira Mar, a Praia do Futuro e a Praia de Iracema foram destaque entre as experiências citadas.

Os aspectos mais marcantes apontados pelos visitantes foram os atrativos naturais (24%), seguido por experiências vividas (19%), receptividade (13,6%) e gastronomia (12,3%). A pesquisa aponta que 98% dos entrevistados voltariam a Fortaleza e 98,6% indicariam o destino.

“Queremos, cada vez mais, que quem conheça Fortaleza possa se tornar um embaixador espontâneo, indicando para amigos e familiares nossas belezas e nossa receptividade”, comemorou a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá.

Conforme o estudo, 9% dos entrevistados vieram do Exterior, com destaque para países como Argentina, Estados Unidos e França. Os turistas brasileiros vieram, principalmente, de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Ao todo, 58% dos visitantes veio a Fortaleza pela primeira vez.

Entre os motivos apontados pelos turistas para visitar Fortaleza, o lazer lidera, com 67,5% apontando essa razão como a principal. Visitas a amigos ou parentes (12,9%), negócios (7,7%) e eventos (3,9%) aparecem na sequência.

A pesquisa foi realizada por meio de questionário digital, realizado no Aeroporto de Fortaleza.

