Detran-CE leiloa 2,9 mil veículos com lances a partir de R$ 50

Detran-CE leiloa 2,9 mil veículos e sucatas com lances a partir de R$ 50Antes de dar lances, os interessados poderão ver os veículos presencialmente no dia 9 de dezembro, das 9h às 16h, no pátio do leiloeiro, no bairro Cajazeiras
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Ce) vai realizar, entre os dias 10 e 16 de dezembro, um novo leilão virtual de veículos recolhidos em Fortaleza.
A edição reúne 2.916 itens, entre automóveis, motocicletas e sucatas, com lances iniciais a partir de R$ 50, e pode ser uma oportunidade para quem busca preços mais baixos no fim do ano.
A participação é totalmente on-line, no site do leiloeiro oficial Celso Cunha. Antes de dar lances, os interessados poderão ver os veículos presencialmente no dia 9 de dezembro, das 9h às 16h, no pátio do leiloeiro, no bairro Cajazeiras.
No caso das sucatas, a compra é liberada apenas para sucateiros cadastrados previamente no Detran-CE.
Segundo o órgão, todos os veículos colocados em leilão foram recolhidos por circularem de forma irregular e não terem sido resgatados pelos proprietários dentro do prazo previsto em lei. O Código de Trânsito Brasileiro determina que, após 60 dias de retenção sem retirada pelo dono, o órgão de trânsito deve encaminhar o bem para leilão.
O Detran-CE destaca que o arrematante recebe o veículo sem débitos anteriores, cabendo ao comprador apenas os procedimentos comuns de transferência, como taxa de mudança de titularidade e emissão de novas placas, quando necessário.
Alerta contra golpes
O órgão reforça que não envia boletos, links de pagamento ou cobranças por WhatsApp, e-mail ou redes sociais. Pagamentos antecipados, ofertas com valores incompatíveis com o mercado e sites de aparência duvidosa são indícios de golpe.
A orientação é que o participante sempre confirme o endereço oficial do leilão antes de qualquer transação.
Serviço
Leilão de Veículos do Detran-CE — Fortaleza
Formato: On-line (site do leiloeiro: celsocunhaleiloes.com.br)
Data: 10 a 16 de dezembro de 2025
Visitação presencial: 9 de dezembro, das 9h às 16h
Local: Rua Cel. Zacarias José de França, 255A – Cajazeiras, Fortaleza
Mais informações: (85) 3195-2300