Detran-CE leiloa 2,9 mil veículos com lances a partir de R$ 50

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Ce) vai realizar, entre os dias 10 e 16 de dezembro , um novo leilão virtual de veículos recolhidos em Fortaleza .

A edição reúne 2.916 itens, entre automóveis, motocicletas e sucatas, com lances iniciais a partir de R$ 50, e pode ser uma oportunidade para quem busca preços mais baixos no fim do ano.



A participação é totalmente on-line, no site do leiloeiro oficial Celso Cunha. Antes de dar lances, os interessados poderão ver os veículos presencialmente no dia 9 de dezembro, das 9h às 16h, no pátio do leiloeiro, no bairro Cajazeiras.

No caso das sucatas, a compra é liberada apenas para sucateiros cadastrados previamente no Detran-CE.



Segundo o órgão, todos os veículos colocados em leilão foram recolhidos por circularem de forma irregular e não terem sido resgatados pelos proprietários dentro do prazo previsto em lei. O Código de Trânsito Brasileiro determina que, após 60 dias de retenção sem retirada pelo dono, o órgão de trânsito deve encaminhar o bem para leilão.

