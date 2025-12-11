CUFA Ceará lança nesta amanhã(12) o FaveLab 

O evento contará com as presenças do Ministro da Educação, Camilo Santana; da Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo; do Governador do Ceará, Elmano de Freitas; e do Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, entre outras autoridades

A Central Única das Favelas (CUFA) Ceará, em parceria com instituições governamentais e não-governamentais, inaugura nessa sexta (12), às 17 horas, o FaveLab. Busca uma intersecção entre empreendedorismo, criatividade, tecnologia, educação profissional, empregabilidade e cultura.

O FaveLab – Hub Criativo funcionará na rua dos Tremembés, no 2, na Praia de Iracema, em um prédio localizado ao lado do Estoril. O evento de lançamento do FaveLab – Hub Criativo contará com as presenças do Ministro da Educação, Camilo Santana; da Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, do Governador do Ceará, Elmano de Freitas; do Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; do Presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri; do Presidente da Câmara dos Vereadores de Fortaleza, Léo Couto; do Reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida; de representantes da Diretoria do Banco do Nordeste (BNB); da Prefeitura Municipal de Macaé (RJ), que vêm à Fortaleza para conhecer o projeto FaveLab – Hub Criativo.