Arce multa Enel em R$ 19,9 milhões por falhas no faturamento

Arce multa Enel em R$ 19,9 milhões por falhas no faturamentoFiscalização identificou nove não conformidades no atendimento comercial; distribuidora diz que foi notificada e vai responder no prazo
A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) aplicou uma nova multa de R$ 19.954.460,29 à Enel Distribuição Ceará por irregularidades no faturamento e na comunicação com consumidores. A penalidade equivale a 0,303% da receita anual da concessionária, conforme critérios da Resolução nº 846/2019 da Aneel.
Segundo a Arce, a fiscalização identificou, inicialmente, 14 não conformidades nos procedimentos comerciais da empresa. Após a análise da manifestação da Enel, três foram retiradas e duas convertidas em advertência. Nove não conformidades foram mantidas, resultando na penalidade aplicada.
A Agência determinou ainda oito medidas corretivas, com prazo de 90 dias para que a distribuidora faça as adequações exigidas.
Irregularidades identificadas
A fiscalização apontou problemas relacionados a:
- leitura do consumo e registro de impedimento de acesso ao medidor;
- falta de informações claras ao consumidor sobre mudanças nos procedimentos;
- ausência de explicações quando a leitura não pôde ser realizada;
- correções de faturas sem comunicação adequada;
- devolução de valores abaixo do devido;
- cobrança de serviços extras sem comprovação de solicitação;
- erros no faturamento e na indicação de dados referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.
A penalidade se soma à série de multas impostas à distribuidora nos últimos anos.
Histórico de multas aplicadas à Enel
Nos últimos cinco anos, a Enel Ceará acumulou penalidades em diferentes áreas de atuação. Entre os principais registros enviados pela Arce, estão:
- 2020 – Indicadores de continuidade: R$ 26.019.274,99 (paga)
- 2021 – Área comercial: R$ 119.393,80 (paga)
- 2023 – Área comercial: R$ 23.347.965,06 (paga)
- 2024 – Área comercial: R$ 10.289.219,38 (em cobrança)
- 2024 – Área comercial: R$ 14.984.347,86 (paga)
- 2024 – Área técnica: R$ 28.550.163,42 (em cobrança)
- 2024 – Área comercial: R$ 19.394.619,74 (em cobrança)
- 2025 – Obras e conexão: R$ 28.799.803,47 (em cobrança)
- 2025 – Faturamento: R$ 19.954.460,29 (em cobrança)
Outras fiscalizações
De acordo com a Arce, temas como faturamento, comunicação e prazos de conexão já foram objeto de inspeções recentes — incluindo a multa aplicada no início de 2025 por atrasos em obras e orçamentos de ligação.
O planejamento atual prevê novas fiscalizações voltadas, inicialmente, para atendimento da distribuidora e níveis de tensão nas unidades consumidoras.
A Agência afirma que mantém atuação permanente para assegurar a qualidade dos serviços e a proteção dos consumidores cearenses.
Procurada, a Enel Distribuição Ceará informou que foi oficialmente notificada da penalidade e que irá responder dentro dos prazos regulamentares estabelecidos pela agência reguladora.
Canais de atendimento
Em caso de dúvidas ou reclamações sobre energia elétrica, a Arce orienta que o consumidor entre em contato pela Ouvidoria, no telefone 0800 727 0167.
