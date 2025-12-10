Arce multa Enel em R$ 19,9 milhões por falhas no faturamento

Arce aplica nova multa de R$ 19,9 milhões à Enel por falhas no faturamento no Ceará / Crédito: Aurélio Alves

Segundo a Arce, a fiscalização identificou, inicialmente, 14 não conformidades nos procedimentos comerciais da empresa. Após a análise da manifestação da Enel, três foram retiradas e duas convertidas em advertência. Nove não conformidades foram mantidas, resultando na penalidade aplicada.

A Agência determinou ainda oito medidas corretivas, com prazo de 90 dias para que a distribuidora faça as adequações exigidas.

Irregularidades identificadas

A fiscalização apontou problemas relacionados a:

leitura do consumo e registro de impedimento de acesso ao medidor;



falta de informações claras ao consumidor sobre mudanças nos procedimentos;



ausência de explicações quando a leitura não pôde ser realizada;



correções de faturas sem comunicação adequada;



devolução de valores abaixo do devido;



cobrança de serviços extras sem comprovação de solicitação;



erros no faturamento e na indicação de dados referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica. A penalidade se soma à série de multas impostas à distribuidora nos últimos anos.

