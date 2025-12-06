Mais de 100 mil cearenses podem aderir a refis do BNB

Mais de 100 mil cearenses podem aderir a refis do Banco do Nordeste até o dia 30Descontos nas dívidas rurais podem chegar até 95%, segundo promete o BNB. Ao todo 765 mil clientes podem ser beneficiados em todo o Nordeste
Agricultores que possuem dívidas rurais em atraso com o Banco do Nordeste (BNB) têm até o dia 30 de dezembro para regularizar a situação e garantir descontos que podem chegar a 95% do valor devido. Ao todo, mais de 765 mil clientes podem ser beneficiados, sendo cerca de 100 mil no Ceará.
A medida, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), busca permitir que produtores voltem a acessar crédito e organizem suas finanças.
As condições especiais são oferecidas pelo Desenrola Rural, voltado à agricultura familiar, e a Lei 13.340/2016, destinada a contratos mais antigos.
Quem pode ser beneficiado
O Desenrola Rural é voltado para produtores que contrataram operações do Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), entre 2012 e 2022, e que hoje estão inadimplentes.
Pelo programa, é possível liquidar dívidas com abatimento de até 80% ou renegociá-las com descontos de até 65% e prazos mais longos.
O público atendido inclui:
- agricultores familiares;
- pescadores artesanais;
- povos e comunidades tradicionais;
- cooperativas da agricultura familiar;
- produtores com débitos vinculados a linhas de crédito rural.
A Lei 13.340/2016 contempla operações contratadas até o ano de 2011 em toda a região Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ela também permite a liquidação com descontos que chegam a 95%, dependendo de critérios como data da contratação e valor original do financiamento.
Como confirmar se a dívida se enquadra
Os produtores podem verificar se têm direito aos benefícios e solicitar a simulação dos descontos pelo WhatsApp oficial do Banco do Nordeste:
(85) 4020-0004
O BNB orienta que os agricultores "busquem atendimento antes da data final para evitar eventuais congestionamentos e permitir que a regularização seja feita de forma mais cômoda, com tempo adequado para análise e conclusão dos trâmites".
