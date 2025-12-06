Mais de 100 mil cearenses podem aderir a refis do BNB

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Descontos nas dívidas rurais podem chegar até 95%, segundo promete o BNB. Ao todo 765 mil clientes podem ser beneficiados em todo o Nordeste
Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Agricultores que possuem dívidas rurais em atraso com o Banco do Nordeste (BNB) têm até o dia 30 de dezembro para regularizar a situação e garantir descontos que podem chegar a 95% do valor devido. Ao todo, mais de 765 mil clientes podem ser beneficiados, sendo cerca de 100 mil no Ceará.

A medida, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), busca permitir que produtores voltem a acessar crédito e organizem suas finanças. 

As condições especiais são oferecidas pelo Desenrola Rural, voltado à agricultura familiar, e a Lei 13.340/2016, destinada a contratos mais antigos.

Quem pode ser beneficiado

O Desenrola Rural é voltado para produtores que contrataram operações do Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), entre 2012 e 2022, e que hoje estão inadimplentes.

Pelo programa, é possível liquidar dívidas com abatimento de até 80% ou renegociá-las com descontos de até 65% e prazos mais longos.

O público atendido inclui:

  • agricultores familiares;
  • pescadores artesanais;
  • povos e comunidades tradicionais;
  • cooperativas da agricultura familiar;
  • produtores com débitos vinculados a linhas de crédito rural.

 

A Lei 13.340/2016 contempla operações contratadas até o ano de 2011 em toda a região Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ela também permite a liquidação com descontos que chegam a 95%, dependendo de critérios como data da contratação e valor original do financiamento.

Como confirmar se a dívida se enquadra

Os produtores podem verificar se têm direito aos benefícios e solicitar a simulação dos descontos pelo WhatsApp oficial do Banco do Nordeste:
(85) 4020-0004

O BNB orienta que os agricultores "busquem atendimento antes da data final para evitar eventuais congestionamentos e permitir que a regularização seja feita de forma mais cômoda, com tempo adequado para análise e conclusão dos trâmites".

