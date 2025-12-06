Mais de 100 mil cearenses podem aderir a refis do BNB

Imagem de apoio ilustrativa / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Agricultores que possuem dívidas rurais em atraso com o Banco do Nordeste (BNB) têm até o dia 30 de dezembro para regularizar a situação e garantir descontos que podem chegar a 95% do valor devido. Ao todo, mais de 765 mil clientes podem ser beneficiados, sendo cerca de 100 mil no Ceará.



Pelo programa, é possível liquidar dívidas com abatimento de até 80% ou renegociá-las com descontos de até 65% e prazos mais longos. O público atendido inclui: agricultores familiares; pescadores artesanais; povos e comunidades tradicionais; cooperativas da agricultura familiar; produtores com débitos vinculados a linhas de crédito rural. A Lei 13.340/2016 contempla operações contratadas até o ano de 2011 em toda a região Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ela também permite a liquidação com descontos que chegam a 95%, dependendo de critérios como data da contratação e valor original do financiamento.