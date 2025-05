Poço da Draga terá projeto de requalificação para 500 casas, diz Evandro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.04.2024: Poço da Draga, percepção dos moradores sobre o novo campus Iracema da UFC na comunidade da Poço da draga, noção de extensão dessa comunidade, de distribuição das residências e de inserção na cidade. (Foto: Aurélio Alves/JORNAL O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta terça-feira, 13, que haverá um programa habitacional na Capital, em parceria com o Ministério das Cidades. Um deles será o projeto de requalificação do Poço da Draga, na Praia de Iracema, com 500 casas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Iremos revitalizar, readequar toda aquela área, para que a gente possa dar algo digno para as pessoas. O Poço da Draga tem 119 anos. É um dos assentamentos precários mais antigos de Fortaleza, se não o mais antigo. E nós vamos fazer uma grande intervenção lá."