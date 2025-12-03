Lula inaugura hoje a Planta Automotiva do Ceará em Horizonte

Lula inaugura hoje a Planta Automotiva do Ceará em HorizonteA unidade inicia hoje a produção do Chevrolet Spark EUV e marca a retomada da indústria automotiva no Ceará, com foco em veículos elétricos
A Planta Automotiva do Ceará (Pace) será inaugurada nesta quarta-feira, 3 de dezembro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A cerimônia, marcada para as 12 h, marca o início da produção do Chevrolet Spark EUV — SUV compacto elétrico da General Motors (GM) — na unidade instalada na antiga fábrica da Troller, em Horizonte.
A retomada produtiva integra projetos do Governo do Estado para consolidar um polo automotivo com foco na mobilidade elétrica.
De acordo com o Planalto, o evento celebra o início da fabricação de veículos elétricos da GM no Brasil a partir da operação cearense, dentro de uma estratégia nacional de transição energética e fortalecimento da indústria.
Já o Governo do Ceará afirma que a planta fará parte de um polo industrial mais amplo, que pretende atrair fornecedores, capacitar mão de obra e impulsionar a economia regional.
Início da produção do Chevrolet Spark EUV
O primeiro modelo a entrar na linha de montagem é o Spark EUV, veículo 100% elétrico. Conforme divulgado pela GM em entrevistas anteriores, cerca de 35% das peças utilizadas no modelo produzido no Ceará terão origem nacional.
A empresa aponta que esse percentual deverá aumentar à medida que a cadeia local se desenvolva e novos fornecedores se instalem no estado.
Como será o processo de montagem na Pace
Em entrevista ao O POVO, o vice-presidente da Pace, Rodrigo Teixeira, explicou que a fábrica inicia a produção com um processo baseado na montagem de kits, enquanto amplia a estrutura e firma contratos com fornecedores locais.
Ele ressaltou que o projeto é planejado para crescer por etapas, com transição gradual até alcançar maior conteúdo nacional e maior volume produtivo.
A coluna de Jocélio Leal lembrou que a planta original, que pertencia à Troller, tinha capacidade instalada de aproximadamente 1.500 veículos por ano. Esse número serve como referência inicial para as operações da Pace, que pretende expandir conforme a demanda e a chegada de novos fornecedores.
Polo automotivo terá expansão e modelo multimarcas
De acordo com informações do Governo do Ceará, a planta faz parte de um projeto que será estruturado em fases.
A intenção é transformar a unidade em um polo automotivo de perfil multimarcas, permitindo que diferentes fabricantes possam produzir seus veículos no estado, especialmente modelos elétricos e híbridos.
A estratégia é vista como um caminho para fortalecer toda a cadeia produtiva: desde montadores e fabricantes de componentes até empresas de logística, tecnologia e serviços associados.
Impacto econômico e desafios para a cadeia local
O Governo do Estado afirma que o polo deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos ao longo da implantação completa.
A retomada da atividade industrial em Horizonte ocorre após a saída definitiva da Troller, em 2021, e busca reposicionar o Ceará na indústria automotiva nacional.
Entre os desafios, estão:
- consolidar fornecedores para elevar o índice de nacionalização das peças;
- ampliar a capacidade produtiva de acordo com a demanda;
- atrair novas montadoras para o modelo multimarcas.
Apesar disso, tanto o governo quanto os executivos da Pace destacam que a operação parte de um planejamento de longo prazo, com expansão prevista.
Cerimônia desta quarta-feira
Evento: inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace)
Local: Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza
Horário: 12h
Presenças confirmadas: presidente Lula; representantes da GM; dirigentes da Pace/Comexport; autoridades estaduais
