Lula inaugura hoje a Planta Automotiva do Ceará em Horizonte

A unidade inicia hoje a produção do Chevrolet Spark EUV e marca a retomada da indústria automotiva no Ceará, com foco em veículos elétricos
A Planta Automotiva do Ceará (Pace) será inaugurada nesta quarta-feira, 3 de dezembro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A cerimônia, marcada para as 12 h, marca o início da produção do Chevrolet Spark EUV — SUV compacto elétrico da General Motors (GM) — na unidade instalada na antiga fábrica da Troller, em Horizonte.

A retomada produtiva integra projetos do Governo do Estado para consolidar um polo automotivo com foco na mobilidade elétrica.

De acordo com o Planalto, o evento celebra o início da fabricação de veículos elétricos da GM no Brasil a partir da operação cearense, dentro de uma estratégia nacional de transição energética e fortalecimento da indústria.

Já o Governo do Ceará afirma que a planta fará parte de um polo industrial mais amplo, que pretende atrair fornecedores, capacitar mão de obra e impulsionar a economia regional.

Início da produção do Chevrolet Spark EUV

O primeiro modelo a entrar na linha de montagem é o Spark EUV, veículo 100% elétrico. Conforme divulgado pela GM em entrevistas anteriores, cerca de 35% das peças utilizadas no modelo produzido no Ceará terão origem nacional.

A empresa aponta que esse percentual deverá aumentar à medida que a cadeia local se desenvolva e novos fornecedores se instalem no estado.

Como será o processo de montagem na Pace

Em entrevista ao O POVO, o vice-presidente da Pace, Rodrigo Teixeira, explicou que a fábrica inicia a produção com um processo baseado na montagem de kits, enquanto amplia a estrutura e firma contratos com fornecedores locais.

Ele ressaltou que o projeto é planejado para crescer por etapas, com transição gradual até alcançar maior conteúdo nacional e maior volume produtivo.

A coluna de Jocélio Leal lembrou que a planta original, que pertencia à Troller, tinha capacidade instalada de aproximadamente 1.500 veículos por ano. Esse número serve como referência inicial para as operações da Pace, que pretende expandir conforme a demanda e a chegada de novos fornecedores.

Polo automotivo terá expansão e modelo multimarcas

De acordo com informações do Governo do Ceará, a planta faz parte de um projeto que será estruturado em fases.

A intenção é transformar a unidade em um polo automotivo de perfil multimarcas, permitindo que diferentes fabricantes possam produzir seus veículos no estado, especialmente modelos elétricos e híbridos.

A estratégia é vista como um caminho para fortalecer toda a cadeia produtiva: desde montadores e fabricantes de componentes até empresas de logística, tecnologia e serviços associados.

Impacto econômico e desafios para a cadeia local

O Governo do Estado afirma que o polo deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos ao longo da implantação completa.

A retomada da atividade industrial em Horizonte ocorre após a saída definitiva da Troller, em 2021, e busca reposicionar o Ceará na indústria automotiva nacional.

Entre os desafios, estão:

  • consolidar fornecedores para elevar o índice de nacionalização das peças;
  • ampliar a capacidade produtiva de acordo com a demanda;
  • atrair novas montadoras para o modelo multimarcas.

Apesar disso, tanto o governo quanto os executivos da Pace destacam que a operação parte de um planejamento de longo prazo, com expansão prevista.

Cerimônia desta quarta-feira

  • Evento: inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace)

  • Local: Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza

  • Horário: 12h

  • Presenças confirmadas: presidente Lula; representantes da GM; dirigentes da Pace/Comexport; autoridades estaduais

