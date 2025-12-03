Lula inaugura hoje a Planta Automotiva do Ceará em Horizonte

￼CHEVROLET Spark EUV 2026: montagem em Horizonte / Crédito: DIVULGAÇÃO/GM

A Planta Automotiva do Ceará (Pace) será inaugurada nesta quarta-feira, 3 de dezembro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já o Governo do Ceará afirma que a planta fará parte de um polo industrial mais amplo, que pretende atrair fornecedores, capacitar mão de obra e impulsionar a economia regional.

Início da produção do Chevrolet Spark EUV

O primeiro modelo a entrar na linha de montagem é o Spark EUV, veículo 100% elétrico. Conforme divulgado pela GM em entrevistas anteriores, cerca de 35% das peças utilizadas no modelo produzido no Ceará terão origem nacional. A empresa aponta que esse percentual deverá aumentar à medida que a cadeia local se desenvolva e novos fornecedores se instalem no estado.

