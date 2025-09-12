Economia criativa no Brasil movimenta R$ 100 bi e mira exportação

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-09-2025: FENACCE. Feira Nacional de Artesanato e Cultura. Edição acontece no Centro de Eventos do Ceará. (Foto: FCO FONTENELE/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O artesanato brasileiro movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano, sendo 3% do PIB nacional, e é fonte de renda para 8,5 milhões de pessoas, majoritariamente mulheres (77%), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sebrae. No Ceará, onde a tradição artesanal carrega séculos de técnicas e saberes, esse setor desponta não apenas como expressão cultural, mas também como estratégia de inserção no mercado global. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A internacionalização, porém, ainda enfrenta entraves. Exigências técnicas, certificação de matérias-primas e padronização são barreiras para artesãos que produzem em comunidades do interior. “A exportação ainda é um desafio. Temos uma parceria com a Apex-Brasil que deve se fortalecer, mas muitos países pedem detalhes como peso, medidas e origem certificada, o que dificulta para quem não dispõe desses recursos”, explica Stella Pavan, presidente do Sindieventos-CE. A identidade como diferencial competitivo Apesar das dificuldades, a produção artesanal cearense já cruza fronteiras. O escultor, Mestre Din Alves, natural do Cariri, expôs no Carrossel du Louvre, na França, e exporta para países como Bélgica e Estados Unidos. Suas esculturas retratam a cultura nordestina, como o Pau de Arara, e traduzem o vínculo entre memória, território e identidade. “Não é só vender — é ocupar espaços de reconhecimento. Para nós, artesãos do sertão, a chance de mostrar o trabalho fora do país é também valorizar nossas raízes”, afirma. Din já projeta um museu na Chapada do Araripe para preservar e difundir a arte popular da região. A ceramista Ana Clara Cabral, também cearense, iniciou a carreira há menos de um ano e já tem peças em lojas colaborativas em São Paulo e no Museu do Masp.