EllaLink amplia espaço e capacidade em data center em Fortaleza

Operadora do cabo submarino que conecta a Europa à América Latina vai aumentar em 37% seu espaço e em 30% a capacidade no data center da Telxius em Fortaleza
Atualizado às Autor Mariah Salvatore
Mariah Salvatore Repórter
A EllaLink, operadora do cabo submarino em Fortaleza que conecta a Europa à América Latina, anunciou uma expansão significativa de sua presença no data center da Telxius em Fortaleza.

O espaço físico utilizado pela operadora crescerá 37% e a capacidade será ampliada em 30%, numa resposta direta ao aumento da procura pelos clientes e à ampliação das operações da empresa, especialmente no Norte do Brasil.

A extensão inclui aumento de área e de energia para suportar novos desenvolvimentos regionais e consolida a posição da EllaLink como operador crítico no corredor Atlântico-Sul de cabos submarinos.

Segundo Diego Matas, COO da EllaLink, a movimentação tem caráter estratégico para reforçar a qualidade do serviço e apoiar projetos em mercados como a Guiana Francesa, África Ocidental e o Norte brasileiro.

“O crescimento da demanda por conectividade direta e de alta capacidade na região torna esta expansão um passo decisivo para a EllaLink”, afirmou Matas.

A companhia já oferece hoje uma rota direta de alta capacidade entre Europa e América Latina e vem trabalhando em extensões para ampliar presença em mercados estratégicos.

A Telxius, que hospeda a infraestrutura da EllaLink em Fortaleza em regime de acesso aberto, também destaca o papel do data center local como um hub de landing services e conectividade crítica. Rafael Arranz, COO da Telxius, ressaltou os investimentos contínuos em infraestrutura de data center no Brasil e em outros pontos estratégicos globais.

O sistema de cabo da intermediária oferece capacidade inicial de 100 Tbps através do Atlântico e conta hoje com mais de 6.600 km de extensão; com as expansões previstas (incluindo Cayenne e Nouadhibou) a malha deverá chegar a quase 10.000 km até o final de 2026.

A maior capacidade e o reforço no ponto de aterragem em Fortaleza permitem reduzir a latência e aumentar resiliência para rotas entre Brasil, Europa e África.

Fortaleza é atualmente o maior hub de cabos submarinos das Américas, com mais de 16 sistemas aterrando na cidade, um ecossistema que favorece a oferta de serviços a hubs-chave como São Paulo e Rio de Janeiro, além de conexões diretas à Europa e, em breve, ao Caribe.

A expansão da operadora tira proveito desse ambiente para atender à crescente demanda por infraestrutura digital confiável na América Latina.

