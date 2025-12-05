Heineken encerra fábrica em Pacatuba, no Ceará

Os funcionários já estavam apreensivos com o desempenho da empresa, mas não esperavam o fechamento Foto: Igor de Melo, em 19/04/2012 / Crédito: IGOR DE MELO

A multinacional Heineken oficializou o encerramento das atividades da unidade fabril em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como parte de um processo de reestruturação industrial que prevê a concentração das operações no Nordeste. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O fechamento surpreendeu trabalhadores e o próprio Governo do Ceará.

