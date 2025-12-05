Sentimento do consumidor nos EUA sobe a 53,3 em dezembro, mostra pesquisa preliminar
O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu para 53,3 em dezembro, ante 51 em novembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 5. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta a 52.
A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,5% em novembro para 4,1% em dezembro.
Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também caiu de um mês para o outro, de 3,4% para 3,2%.