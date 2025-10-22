Heineken garante receita em linha com o esperado no 3ºtri; em Amsterdã, ação sobe 1,5%

A cervejaria holandesa Heineken obteve receita líquida de 7,33 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2025, 0,3% menor em termos orgânicos do que a de igual período do ano passado. O número, porém, veio em linha com a previsão de analista, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A receita total somou 8,71 bilhões no trimestre, com queda anual de 4%.