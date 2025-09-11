Tarifaço: Ceará terá R$ 20 milhões de ajuda a exportadoras

Principais produtos de exportação cearense foram afetados pelo tarifaço / Crédito: FCO FONTENELE

O Governo do Ceará abriu crédito adicional extraordinário ao orçamento no valor de R$ 20 milhões. Valor é para auxiliar as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, o que afetou, proporcionalmente, no País, mais ao estado cearense.