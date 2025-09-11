Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarifaço: Ceará terá R$ 20 milhões de ajuda a exportadoras

O valor é para auxiliar as empresas cearenses afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos brasileiros
Autor Beatriz Cavalcante
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
O Governo do Ceará abriu crédito adicional extraordinário ao orçamento no valor de R$ 20 milhões.

Valor é para auxiliar as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, o que afetou, proporcionalmente, no País, mais ao estado cearense.

Esse montante vai para a administração da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Em suma, é para atender as despesas referentes à subvenção econômica, que será concedida a empresas exportadoras, de modo a mitigar os efeitos adversos decorrentes do aumento tarifário.

Como será dividido o valor do Ceará para ajudar empresas atingidas pelo tarifaço

Dos R$ 20 milhões de subvenção econômica, a divisão proposta no decreto 36.844, de 10 de setembro, R$ 10 milhões estão para o desenvolvimento e diversificação dos setores industriais na Grande Fortaleza, e mais R$ 10 milhões para todo o Estado.

O objetivo é realizar projetos em parceria com instituições ligadas à internacionalização da indústria cearense. 

    estados unidos trump governo elmano empresas Elmano de Freitas

