BoE anuncia medidas para impulsionar crescimento do setor de sociedades mútuas no Reino Unido

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) informou que os reguladores financeiros anunciaram "um conjunto de novas medidas projetadas para apoiar o crescimento do setor de sociedades mútuas". Entre elas estão uma revisão das regulamentações das cooperativas de crédito e o lançamento, pela FCA, de uma Unidade de Desenvolvimento de Sociedades Mútuas.

Segundo comunicado, a unidade atuará como "um hub central de especialização e insight", ajudando mutuários a navegar por mudanças políticas e legislativas.