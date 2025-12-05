Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BoE anuncia medidas para impulsionar crescimento do setor de sociedades mútuas no Reino Unido

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) informou que os reguladores financeiros anunciaram "um conjunto de novas medidas projetadas para apoiar o crescimento do setor de sociedades mútuas". Entre elas estão uma revisão das regulamentações das cooperativas de crédito e o lançamento, pela FCA, de uma Unidade de Desenvolvimento de Sociedades Mútuas.

Segundo comunicado, a unidade atuará como "um hub central de especialização e insight", ajudando mutuários a navegar por mudanças políticas e legislativas.

O pacote inclui ainda uma revisão das regras das cooperativas de crédito, considerando "requisitos mais baseados em risco para empresas maiores e complexas" e proporcionalidade para as menores.

A FCA também oferecerá "suporte pré-aplicação gratuito" e reduzirá o tempo de registro de novas sociedades de 15 para 10 dias úteis.

